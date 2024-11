William esalta Kate Middleton: la sua forza di fronte alla malattia durante l'Earthshot Prize a Città del Capo

Il principe William ha recentemente elogiato pubblicamente la moglie, la principessa Kate, per la sua straordinaria resilienza nell'affrontare la malattia. In un'intervista televisiva, William ha dichiarato che Kate sta "davvero bene" ed è stata "straordinaria quest'anno" nel suo percorso di cura. Queste affermazioni sono state fatte poco prima della cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize a Città del Capo, in Sudafrica, un evento che Kate seguirà da Windsor durante la sua convalescenza. William ha aggiunto che la moglie "farà il tifo" per lui e che sarà "davvero ansiosa di vedere che stasera sarà un successo".

La cerimonia si svolge nel Super Dome di Città del Capo, una struttura costruita appositamente per l'evento e progettata per essere smontata e riutilizzata altrove dopo l'uso, in linea con i principi di sostenibilità promossi dal premio. L'Earthshot Prize, istituito nel 2021, sostiene progetti sostenibili ed ecologici provenienti da tutto il mondo, assegnando a ciascuno dei cinque vincitori un premio di 1 milione di sterline (circa 1,2 milioni di euro).

Quest'anno, l'attenzione è rivolta alle idee provenienti dall'Africa, con oltre 400 progetti candidati e altri 350 collegati al continente. Il principe William ha espresso la sua profonda affinità con l'Africa, ricordando il tempo trascorso durante il suo anno sabbatico prima dell'università, quando ha partecipato a progetti di conservazione della fauna selvatica in Kenya, Botswana e Tanzania. Ha dichiarato: "Amo questo continente. Ho trascorso molti anni esplorandolo e sono davvero emozionato per l'accoglienza, l'esuberanza e l'energia che ci saranno in questa sala stasera".

L'Earthshot Prize mira a portare speranza e innovazione nelle sfide ambientali più difficili. William ha sottolineato l'importanza di un "ottimismo urgente" nel contesto delle attuali crisi ambientali, affermando: "Tutti vogliono un po' di speranza e di ottimismo e Earthshot porta con sé un ottimismo urgente".

La principessa Kate, che ha completato il suo ciclo di chemioterapia a settembre, sta gradualmente riprendendo le sue attività quotidiane. Secondo l'esperto reale Robert Jobson, Kate è tornata ad allenarsi in palestra e a dedicarsi alle attività che ama, indicando un significativo miglioramento del suo stato di salute. Nonostante la ripresa, continuerà a selezionare con attenzione gli impegni pubblici, concentrandosi su eventi significativi e mantenendo la priorità sul benessere familiare.

La famiglia reale ha affrontato un anno impegnativo dal punto di vista della salute, con sia la principessa Kate che il re Carlo III sottoposti a trattamenti per il cancro. Nonostante queste sfide, entrambi hanno mostrato resilienza e determinazione nel proseguire i loro doveri pubblici e nel sostenere cause importanti come la conservazione ambientale.

L'Earthshot Prize rappresenta un'iniziativa fondamentale per promuovere soluzioni innovative alle crisi ambientali globali, e l'impegno del principe William nel portare l'evento in Africa sottolinea l'importanza di coinvolgere diverse regioni del mondo nella ricerca di soluzioni sostenibili. La partecipazione attiva della famiglia reale a tali iniziative evidenzia la loro dedizione nel affrontare le sfide ambientali e nel promuovere un futuro più sostenibile per le generazioni future.