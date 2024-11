Inter-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Champions League

Questa sera, mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21:00, l'Inter ospiterà l'Arsenal al Meazza per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 7 punti nel girone, rendendo questo incontro cruciale per la leadership del gruppo.

Inter e Arsenal si sono affrontate due volte in competizioni ufficiali, durante la fase a gironi della Champions League 2003-2004. In quell'occasione, l'Inter si impose 3-0 a Londra con reti di Cruz, Van der Meyde e Martins, mentre l'Arsenal rispose con una vittoria per 5-1 a San Siro.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Arsenal (4-4-2): Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Merino, Rice, Martinelli; Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile sia tramite la piattaforma streaming che su smart TV compatibili.

Con entrambe le squadre in ottima forma e con gli stessi punti in classifica, la sfida promette spettacolo e potrebbe risultare decisiva per le sorti del girone.