Hearthstone: La Grande Oscurità è disponibile

ULTIME NOVITÀ! È ufficialmente disponibile la nuova espansione di Hearthstone, La Grande Oscurità, che catapulterà i giocatori in un'avventura cosmica mai vista prima. La Grande Oscurità, terza espansione nell'Anno del Pegaso, contiene 145 carte inedite, tra cui la carta Leggendaria Shaffar il Principe del Nexus, un nuovo tipo di servitore: Draenei, una nuova abilità: Astronave, e il ritorno dell'amata abilità: Impulso Magico!

ESPLORAZIONE GALATTICATipo di servitore: Draenei. I Draenei, nomadi intergalattici in fuga dalla Legione Infuocata, sono giunti all'improvviso in Hearthstone. Sotto la guida del Profeta Velen, apportano al gioco abilità senza eguali con bonus strategici per le successive giocate con i Draenei. È l'alba di una collaborazione astrale! In qualità di nuovo tipo di servitore permanente in Hearthstone, i Draenei sono un popolo che guarda al futuro con speranza, perciò molti dei suoi membri hanno effetti che si attivano sul Draenei successivo che viene giocato. Abilità Astronave.

Provate il brivido di comandare un'astronave tutta tua! Combinando servitori con Parte di Astronave, puoi trasformare il tuo campo in un centro di controllo intergalattico. Costruite il tuo vascello, preparatevi al lancio e osservate come l’astronave assume il controllo del campo di battaglia. Una volta terminati i preparativi, premete il pulsante e lanciate l’Astronave direttamente in campo: il solo limite è il cielo! Ritorno dell'abilità Impulso Magico. Preparatevi al brivido dell'energia cosmica con il ritorno di Impulso Magico.

Perfezionate l'uso delle tue Magie per scatenare esplosioni di potere che risuoneranno nel cosmo. Le carte con l'abilità di ritorno Impulso Magico ottengono un effetto la prima volta che giochi una Magia. Gioca strategicamente le tue carte per aumentare la tua potenza! LA GRANDE OSCURITÀ porterà la tua esperienza in Hearthstone alle stelle. Recatevi alla Locanda, preparate i mazzi e partite per un viaggio intergalattico.

Il Mega Pacchetto include 80 buste di carte di La Grande Oscurità, 10 buste di carte di La Grande Oscurità Dorate, 1 carta Leggendaria Pregiata casuale di La Grande Oscurità, 1 carta Leggendaria Dorata casuale di La Grande Oscurità, 6 Biglietti Locanda, e il dorso e modello eroe Profeta Velen per il Sacerdote. Il Pacchetto Standard include 60 buste di carte di La Grande Oscurità, 2 carte Leggendarie casuali di La Grande Oscurità e il dorso Profeta Velen!