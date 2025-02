Hearthstone dà il benvenuto all'Anno del Raptor

Buon anno nuovo. È iniziato l'Anno del Raptor – Il 2025 sarà un altro anno fantastico per Hearthstone e il team desidera inaugurarlo con un filmato inedito . Tre incredibili espansioni di Hearthstone, i Mini-set e le Stagioni della Battaglia continueranno a essere il fulcro dell'esperienza di gioco su Hearthstone, perciò sono anche le priorità degli sviluppatori per quest'anno. Inoltre, ci sarà un importante aggiornamento all'Arena, torneranno gli eSport e arriveranno tante altre novità.

LIBERATE IL RAPTOR

Nel Sogno di Smeraldo. L'Anno del Raptor inizia con la prima espansione del 2025: Nel Sogno di Smeraldo. Gli articoli del blog che segna ufficialmente l'inizio dell'espansione e il periodo di presentazione delle carte sono previsti per la settimana prossima. Per festeggiare il nuovo anno, ci sarà un evento di gioco speciale nelle settimane che precedono il lancio dell'espansione. Un nuovo tabellone dedicato all'Anno del Raptor si aggiungerà alla selezione dei tabelloni di Hearthstone in concomitanza con l'arrivo di Nel Sogno di Smeraldo.

L'Anno del Raptor inizia con la prima espansione del 2025: Nel Sogno di Smeraldo. Gli articoli del blog che segna ufficialmente l'inizio dell'espansione e il periodo di presentazione delle carte sono previsti per la settimana prossima. Per festeggiare il nuovo anno, ci sarà un evento di gioco speciale nelle settimane che precedono il lancio dell'espansione. Un nuovo si aggiungerà alla selezione dei tabelloni di Hearthstone in concomitanza con l'arrivo di Nel Sogno di Smeraldo. Aggiornamenti al set Principale. L'aggiornamento al set Principale di quest'anno è stato preparato con cura al fine di includere una grande varietà di carte storiche molto apprezzate, alcune delle quali sono anche state aggiornate, oltre a qualche carta nuova. Per fare spazio a questi aggiornamenti, sono state rimosse alcune carte particolarmente potenti dell'anno scorso, tra cui quelle che provocavano danni concentrati e altri effetti particolarmente fastidiosi.

L'aggiornamento al set Principale di quest'anno è stato preparato con cura al fine di includere una grande varietà di carte storiche molto apprezzate, alcune delle quali sono anche state aggiornate, oltre a qualche carta nuova. Per fare spazio a questi aggiornamenti, sono state rimosse alcune carte particolarmente potenti dell'anno scorso, tra cui quelle che provocavano danni concentrati e altri effetti particolarmente fastidiosi. Tornano gli eSport. L’obiettivo del team è essere d'ispirazione per giocatori e giocatrici di tutti i livelli in tutto il mondo e spingerli a entrare nella competizione. Il sistema competitivo si basa su due campionati stagionali e un campionato mondiale. Hearthstone è felice di essere nuovamente partner di Netease ThunderFire e di poter offrire un montepremi minimo di 600.000 $. Inoltre, dopo molti anni, tornerà un evento dal vivo e ricco di festeggiamenti in occasione del campionato mondiale, che quest'anno si terrà in Cina.

AGGIORNAMENTO ALL'ARENA, AVETE DETTO? Gli sviluppatori hanno lavorato sodo a un importante aggiornamento della modalità Arena, che arriverà nel corso dell'anno. Dando gli ultimi ritocchi, il team di Hearthstone è lieto annunciare che questo aggiornamento sarà presente nella patch 32.2, la prima patch principale che seguirà la pubblicazione dell'espansione. Ulteriori informazioni sull'Arena saranno disponibili man mano che si avvicina il momento della pubblicazione.

Hearthstone: La Grande Oscurità è disponibile - ULTIME NOVITÀ! È ufficialmente disponibile la nuova espansione di Hearthstone, La Grande Oscurità, che catapulterà i giocatori in un'avventura cosmica mai vista prima. La Grande Oscurità, terza espansione nell'Anno del Pegaso, contiene 145 carte inedite, tra cui la carta Leggendaria Shaffar il Principe del Nexus, un nuovo tipo di servitore: Draenei, una nuova abilità: Astronave, e il ritorno dell'amata abilità: Impulso Magico! ESPLORAZIONE GALATTICATipo di servitore: Draenei.

Hearthstone: Mini-set Agenzia di Viaggio Girovaga - Prolungare il proprio soggiorno in paradiso è possibile con il Mini-set Agenzia di Viaggio Girovaga IL TURISMO È ALLE STELLE! La parte più difficile di ogni vacanza è tornare a casa. Con il Mini-set Periglio in Paradiso: Agenzia di Viaggio Girovaga, prenotare il prossimo viaggio non è mai stato così facile.

Stagione 8 della Battaglia di Hearthstone - Nuovi Monili magici e molto altro nellaStagione 8 della Battaglia di Hearthstone LE ISOLE SPIRALI ARRIVANO NELLA BATTAGLIA: Non è una vera vacanza senza una sosta al negozio di souvenir. Ma questo è un negozio speciale: vende Monili magici e la nuova meccanica stagionale della Battaglia.