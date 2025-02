Entrate nel Sogno di Smeraldo con la nuova espansione di Hearthstone

REALIZZATE I VOSTRI SOGNI Il Sogno di Smeraldo è il regno di entità eteree e la fonte di tutta la magia della natura di Azeroth. Tuttavia, il dominio di Ysera è sotto attacco, minacciato da una corruzione dilagante che rischia di trasformare il Sogno in un incubo. Intensificate il vostro Potere Eroe grazie alle benedizioni dell'Albero del Mondo oppure accettate i Doni Oscuri degli Dei Antichi. In questo mondo, tutti possono scegliere. Nel Sogno di Smeraldo, in arrivo il 25 marzo, porta con sé 145 nuove carte, tra cui le nuove abilità Intensifica e Doni Oscuri e l'abilità potenziata Scegli, nonché il servitore Leggendario Ysera, Aspetto di Smeraldo (disponibile ora). Il portale si sta aprendo: preparatevi a entrare nel Sogno di Smeraldo.

Nel Sogno di Smeraldo

Nuova abilità: Intensifica. I difensori del Sogno traggono potere dall'Albero del Mondo, trasformando i loro Poteri Eroe e diventando più forti man mano che la battaglia infuria. Anche i poteri del Druido, Cacciatore, Mago, Paladino, Sacerdote e Sciamano sono stati Intensificati in questo modo. La prima volta che una di queste classi gioca una carta con Intensifica, riceve un nuovo Potere Eroe, esclusivo per la rispettiva classe. Successivamente, ogni volta che viene giocata un'altra carta con Intensifica, il suo nuovo Potere Eroe diventa più forte. Potenziatevi e vivete il sogno.

I difensori del Sogno traggono potere dall'Albero del Mondo, trasformando i loro Poteri Eroe e diventando più forti man mano che la battaglia infuria. Anche i poteri del Druido, Cacciatore, Mago, Paladino, Sacerdote e Sciamano sono stati Intensificati in questo modo. La prima volta che una di queste classi gioca una carta con Intensifica, riceve un nuovo Potere Eroe, esclusivo per la rispettiva classe. Successivamente, ogni volta che viene giocata un'altra carta con Intensifica, il suo nuovo Potere Eroe diventa più forte. Potenziatevi e vivete il sogno. Nuova abilità: Doni Oscuri. Le forze del male stanno cercando di corrompere il Sogno di Smeraldo per trasformarlo in un Incubo: offrono Doni Oscuri per potenziare chi si unisce alla loro causa. I Doni Oscuri sono potenziamenti per servitori che si abbinano ad alcune opzioni Rinvieni del Cavaliere della Morte, Cacciatore di Demoni, Ladro, Stregone e Guerriero. Trovate la miglior combinazione servitore-Dono e usate Rinvieni come mai prima d'ora.

Le forze del male stanno cercando di corrompere il Sogno di Smeraldo per trasformarlo in un Incubo: offrono Doni Oscuri per potenziare chi si unisce alla loro causa. I Doni Oscuri sono potenziamenti per servitori che si abbinano ad alcune opzioni Rinvieni del Cavaliere della Morte, Cacciatore di Demoni, Ladro, Stregone e Guerriero. Trovate la miglior combinazione servitore-Dono e usate Rinvieni come mai prima d'ora. Abilità potenziata: Scegli. Il Sogno di Smeraldo è il regno da cui i Druidi traggono il loro potere. Qui la magia naturale abbonda e tutti hanno la possibilità di eseguire i trucchetti druidici. Per la prima volta nella storia di Hearthstone, ogni classe ottiene una carta con Scegli: si tratta di carte con due modalità tra cui poter scegliere quando le si gioca. Scegliete con saggezza per un effetto devastante.

Il Sogno di Smeraldo è il regno da cui i Druidi traggono il loro potere. Qui la magia naturale abbonda e tutti hanno la possibilità di eseguire i trucchetti druidici. Per la prima volta nella storia di Hearthstone, ogni classe ottiene una carta con Scegli: si tratta di carte con due modalità tra cui poter scegliere quando le si gioca. Scegliete con saggezza per un effetto devastante. Non dimenticate la Rissa di pre-lancio. Con Nel Sogno di Smeraldo, tornerà la Rissa di pre-lancio, che avrà luogo dal 18 marzo fino alla pubblicazione dell'espansione il 25 marzo. Nella Rissa di pre-lancio potrete aprire le vostre buste di Nel Sogno di Smeraldo, costruire mazzi e utilizzarli in una piccola competizione. Ogni giocatore e giocatrice riceverà un ingresso omaggio, mentre quelli successivi costeranno 2 Biglietti Locanda, 300 Oro o 400 Pietre Runiche.

PREACQUISTATE ORA

Il Mega Pacchetto Nel Sogno di Smeraldo include 80 buste di Nel Sogno di Smeraldo, 10 buste Dorate di Nel Sogno di Smeraldo, 1 servitore Leggendario Pregiato Malorne il Vigilante, 1 carta Leggendaria Dorata casuale di Nel Sogno di Smeraldo, 4 Biglietti Locanda e il dorso e il modello eroe Ysera per il Druido. Il Pacchetto Nel Sogno di Smeraldo include 60 buste di Nel Sogno di Smeraldo, 2 carte Leggendarie casuali di Nel Sogno di Smeraldo e il dorso Ysera. Il preacquisto dei Pacchetti è disponibile solo fino al lancio dell'espansione il 25 marzo, ma le carte, le buste e i Biglietti Locanda preacquistati possono essere utilizzati nella Rissa di pre-lancio a partire dal 18 marzo.

Non rinunciate ai vostri sogni, ottenete il vostro Pacchetto e unitevi al divertimento.

Hearthstone dà il benvenuto all'Anno del Raptor - Buon anno nuovo. È iniziato l'Anno del Raptor – Il 2025 sarà un altro anno fantastico per Hearthstone e il team desidera inaugurarlo con un filmato inedito. Tre incredibili espansioni di Hearthstone, i Mini-set e le Stagioni della Battaglia continueranno a essere il fulcro dell'esperienza di gioco su Hearthstone, perciò sono anche le priorità degli sviluppatori per quest'anno.

Hearthstone: La Grande Oscurità è disponibile - ULTIME NOVITÀ! È ufficialmente disponibile la nuova espansione di Hearthstone, La Grande Oscurità, che catapulterà i giocatori in un'avventura cosmica mai vista prima. La Grande Oscurità, terza espansione nell'Anno del Pegaso, contiene 145 carte inedite, tra cui la carta Leggendaria Shaffar il Principe del Nexus, un nuovo tipo di servitore: Draenei, una nuova abilità: Astronave, e il ritorno dell'amata abilità: Impulso Magico! ESPLORAZIONE GALATTICATipo di servitore: Draenei.

Hearthstone: Mini-set Agenzia di Viaggio Girovaga - Prolungare il proprio soggiorno in paradiso è possibile con il Mini-set Agenzia di Viaggio Girovaga IL TURISMO È ALLE STELLE! La parte più difficile di ogni vacanza è tornare a casa. Con il Mini-set Periglio in Paradiso: Agenzia di Viaggio Girovaga, prenotare il prossimo viaggio non è mai stato così facile.