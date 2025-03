Nel Sogno di Smeraldo, la nuova espansione di Hearthstone è disponibile ora

TRASFORMATE I VOSTRI SOGNI IN REALTÀ. Il Sogno di Smeraldo è un regno di entità eteree e costituisce la fonte della magia della natura di Azeroth. Tuttavia, il dominio di Ysera è in preda alla corruzione, e questo rischia di trasformare il Sogno in un Incubo. Incrementate il vostro Potere Eroe grazie alle benedizioni dell'Albero del Mondo oppure utilizzate i Doni Oscuri degli Dei Antichi. Nel Sogno di Smeraldo vanta 145 nuove carte, con le nuove abilità Intensifica e Doni Oscuri e l'abilità potenziata Scegli.

I SOGNI SON DESIDERI DI:

Nuova abilità: Intensifica. I difensori del Sogno traggono potere dall'Albero del Mondo, trasformando i loro Poteri Eroe e diventando più forti man mano che la battaglia infuria. Anche i poteri del Druido, Cacciatore, Mago, Paladino, Sacerdote e Sciamano sono stati Intensificati in questo modo. La prima volta che una di queste classi gioca una carta con Intensifica, riceve un nuovo Potere Eroe, esclusivo per la rispettiva classe. Successivamente, ogni volta che viene giocata un'altra carta con Intensifica, il suo nuovo Potere Eroe diventa più forte. Potenziati e vivi il sogno.

Nuova abilità: Doni Oscuri. Le forze del male stanno cercando di corrompere il Sogno di Smeraldo per trasformarlo in un Incubo: offrono Doni Oscuri per potenziare chi si unisce alla loro causa. I Doni Oscuri sono potenziamenti per servitori che si abbinano ad alcune opzioni Rinvieni del Cavaliere della Morte, Cacciatore di Demoni, Ladro, Stregone e Guerriero. Trovate la miglior combinazione servitore-Dono e usate Rinvieni come mai prima d'ora.

Le forze del male stanno cercando di corrompere il Sogno di Smeraldo per trasformarlo in un Incubo: offrono Doni Oscuri per potenziare chi si unisce alla loro causa. I Doni Oscuri sono potenziamenti per servitori che si abbinano ad alcune opzioni Rinvieni del Cavaliere della Morte, Cacciatore di Demoni, Ladro, Stregone e Guerriero. Trovate la miglior combinazione servitore-Dono e usate Rinvieni come mai prima d'ora. Abilità potenziata: Scegli. Il Sogno di Smeraldo è il regno da cui i Druidi traggono il loro potere. Qui la magia naturale abbonda e tutti hanno la possibilità di eseguire i trucchetti druidici. Per la prima volta nella storia di Hearthstone, ogni classe ottiene una carta con Scegli: si tratta di carte con due modalità tra cui poter scegliere quando le si gioca. Scegliete con saggezza per un effetto devastante.

EVENTO SOGNI E INCUBI Dal 25 marzo al 15 aprile, completate le missioni dell'evento per ottenere PE nello speciale Percorso Ricompense. Ogni giorno sarà disponibile una nuova missione giornaliera Sogno. Se avrete il coraggio, potrete cambiare la vostra missione giornaliera Sogno e riceverne una Incubo. Le missioni giornaliere Incubo sono più difficili da completare ma conferiscono più PE Evento.

