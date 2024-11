Champions League: pareggio 1-1 tra Lille e Juventus, Vlahovic risponde a David

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Lille nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League, disputata oggi, 5 novembre 2024. Entrambe le squadre avanzano a sette punti nella classifica del gruppo.

Il Lille è passato in vantaggio al 27' con un gol di Jonathan David, servito da un preciso assist di Edon Zhegrova. La Juventus ha risposto al 60' con Dusan Vlahovic, che ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo su Francisco Conceição.

La partita è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da numerose occasioni da gol per entrambe le formazioni. Nel primo tempo, la Juventus ha visto annullare due reti per fuorigioco, mentre il portiere del Lille, Lucas Chevalier, ha effettuato diverse parate decisive, mantenendo il risultato in equilibrio.

Nel secondo tempo, la Juventus ha aumentato la pressione offensiva, ma la difesa del Lille ha resistito efficacemente. Nonostante le numerose opportunità create, i bianconeri non sono riusciti a trovare il gol della vittoria.

Al termine dell'incontro, l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, pur manifestando rammarico per il risultato. Ha elogiato l'organizzazione difensiva del Lille e la capacità dei suoi giocatori di creare occasioni da gol.

Con questo pareggio, la Juventus mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Le prossime sfide contro Aston Villa e Manchester City saranno decisive per il prosieguo del cammino europeo dei bianconeri.