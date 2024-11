Papa Francesco fa visita a sorpresa a Emma Bonino: incontro sui tetti di Roma

Papa Francesco ha fatto visita a sorpresa a Emma Bonino, leader radicale e presidente di +Europa, recentemente dimessa dall'ospedale. L'incontro si è svolto sulla terrazza dell'abitazione romana di Bonino, dove entrambi, seduti su sedie a rotelle, hanno condiviso un momento di intimità e dialogo.

Emma Bonino ha condiviso su Instagram una fotografia dell'incontro, accompagnata da un messaggio di gratitudine: "Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita. Di Papa Francesco emerge sempre l'aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi, un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini. Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto 'cerea' tipico piemontese, per le nostre origini comuni. E avermi detto di essere 'un esempio di libertà e resistenza' mi ha riempito di gioia".

La visita del Pontefice è avvenuta dopo che Bonino, 76 anni, era stata ricoverata per problemi respiratori e cardiaci. In passato, aveva superato una lunga battaglia contro un tumore al polmone. Papa Francesco, 87 anni, ha dimostrato ancora una volta la sua attenzione verso personalità di spicco, indipendentemente dalle differenze di vedute.

Non è la prima volta che il Papa e Bonino si incontrano. Nel novembre 2015, l'ex ministra degli Affari Esteri aveva partecipato all'udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI, presentando iniziative a favore dei bambini profughi. Nel 2016, Papa Francesco aveva ricevuto Bonino in udienza privata, discutendo temi legati ai flussi migratori, all'accoglienza e all'integrazione dei migranti.

Nel febbraio 2016, il Pontefice aveva elogiato Bonino, definendola "tra i grandi dell'Italia di oggi" e riconoscendo il suo impegno nel far conoscere l'Africa all'Italia. Nonostante le divergenze di opinione su alcuni temi, Papa Francesco ha sempre sottolineato l'importanza di guardare alle persone e alle loro azioni.