Leonardo Colavita trionfa nel Campionato Italiano GT Endurance con Ferrari: il sogno ora è la 24 Ore di Le Mans

Leonardo Colavita, giovane pilota romano di 19 anni, ha conquistato il titolo nel Campionato Italiano GT Endurance al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Double TT Racing. Insieme ai compagni di squadra Simone Riccitelli e Christoph Ulrich, Colavita ha trionfato nella classe GT3 Am, assicurandosi il primo posto in classifica grazie al quinto posto ottenuto nell'ultima gara della stagione disputata all'Autodromo Nazionale di Monza il 27 ottobre 2024.

Il Campionato Italiano GT Endurance prevede quattro gare di tre ore ciascuna, con equipaggi composti da tre piloti che si alternano alla guida attraverso altrettanti pit stop. Per Colavita, questa è stata la seconda partecipazione al campionato, dopo una stagione 2023 conclusa con amarezza a causa di un problema tecnico nell'ultima gara, quando, in testa, la vettura rimase senza carburante negli ultimi giri.

Nell'edizione 2024, l'equipaggio ha affrontato diverse sfide. Durante l'ultima gara a Monza, Colavita ha avuto un piccolo incidente in partenza, ma è riuscito a recuperare posizioni. Successivamente, una gomma esplosa ha costretto la squadra a una sosta prolungata di 14 giri. Nonostante queste difficoltà, sono riusciti a concludere la gara, mentre i principali rivali non hanno ottenuto la vittoria, permettendo così a Colavita e ai suoi compagni di conquistare i punti necessari per il titolo.

Nato a Roma, Colavita è cresciuto negli Stati Uniti e attualmente risiede a Boston, dove studia management. Nonostante gli impegni accademici, continua ad allenarsi costantemente, combinando esercizi fisici con sessioni al simulatore per studiare i circuiti e lavorare sullo sviluppo della vettura. Il suo obiettivo futuro è ambizioso: vincere la 24 Ore di Le Mans.

La vittoria di Colavita nel Campionato Italiano GT Endurance rappresenta un importante traguardo nella sua giovane carriera e un ulteriore successo per la Ferrari nel panorama delle competizioni GT.