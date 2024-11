Juventus: Jonathan David nel mirino per il mercato estivo

La Juventus sta intensificando l'interesse per Jonathan David, attaccante canadese del Lille, in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha già avviato contatti con l'entourage del giocatore, il cui contratto con il Lille scadrà a giugno 2025. Nonostante il Lille abbia proposto un rinnovo, David non ha ancora accettato, attirando l'attenzione di diverse squadre europee, tra cui top club della Serie A.

Nella stagione in corso, David ha segnato sette gol in dieci partite di Ligue 1 e tre reti in altrettanti match di Champions League, dimostrando una crescita costante nelle ultime stagioni. Le sue prestazioni lo rendono un attaccante moderno, capace sia in area di rigore che nel collegare il gioco con i compagni. Attualmente, ha una media di un gol ogni 107 minuti, superiore a quella di Dusan Vlahovic, che segna ogni 144 minuti.

La Juventus, nella prossima sessione estiva di mercato, intende affiancare a Vlahovic un altro attaccante di livello, considerando anche l'età e i problemi fisici di Arkadiusz Milik. Tuttavia, l'operazione per David non è semplice: le richieste economiche del giocatore includono uno stipendio base di almeno 5 milioni di euro e un premio alla firma. Inoltre, la concorrenza è agguerrita, con l'Inter che ha già sondato il terreno in caso di addio di Marko Arnautovic, e il Milan che lo aveva considerato come possibile erede di Olivier Giroud.

Anche club della Premier League, come Chelsea e Manchester United, stanno monitorando la situazione di David. Il Chelsea rappresenta una minaccia concreta, mentre l'interesse del Manchester United dipenderà dalla nomina del nuovo allenatore. La Juventus dovrà quindi muoversi con decisione per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante canadese nella prossima stagione.