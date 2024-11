Visita di re Carlo e regina Camilla in Italia nel 2025: Roma e Vaticano tra le tappe previste

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno in programma di visitare l'Italia nel 2025, con tappe probabili a Roma e una visita al Vaticano. Fonti vicine alla famiglia reale hanno riferito al Daily Mail che il sovrano, 75 anni, ancora in cura per il cancro, si è sentito "sollevato" dal recente viaggio in Australia e alle Samoa, dove ha svolto fino a dieci impegni al giorno. Questo ha rafforzato la sua determinazione a tornare a un "programma completo" di tournée all'estero l'anno prossimo, seguendo il suo approccio "mente, corpo e anima" nella lotta contro il cancro.

Un alto funzionario reale ha dichiarato: "Stiamo lavorando a un programma di tour all'estero piuttosto normale per il prossimo anno", suggerendo che i tradizionali tour primaverili e autunnali torneranno a essere in programma. Una fonte ha aggiunto: "Il Re è impaziente di andare e incredibilmente positivo nel fare progetti per il futuro". Sebbene ancora in fase di pianificazione, il tour in Italia rappresenterebbe un'opportunità significativa per il Re e la Regina di rappresentare il Regno Unito e visitare alcuni dei luoghi più emblematici di uno dei nostri vicini più prossimi.

L'ultima visita ufficiale di Carlo e Camilla in Italia risale al 2017, quando erano rispettivamente Principe di Galles e Duchessa di Cornovaglia. Il viaggio di quattro giorni faceva parte di un tentativo di "recuperare fascino post-Brexit" della Famiglia Reale e prevedeva che Carlo ricevesse un premio come Uomo rinascimentale dell'anno prima di incontrare Papa Francesco II in Vaticano. Al termine del colloquio, Papa Francesco ha esortato Carlo a lavorare per portare la pace nel mondo, dicendo: "Ovunque tu vada, possa essere un uomo di pace". "Farò del mio meglio", ha risposto Carlo, e ha regalato al Papa un grande cesto di prodotti della sua tenuta di Highgrove, destinato ai senzatetto, e foto incorniciate di lui e Camilla. In cambio, Carlo ha ricevuto un ramoscello d'ulivo in bronzo, simbolo di pace, e copie degli scritti del Papa sul cambiamento climatico, rilegati in pelle rossa, un regalo ideale per il monarca attento all'ambiente.