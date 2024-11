Lille-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

La Juventus affronta oggi, martedì 5 novembre 2024, il Lille nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. La partita si disputerà allo Stade Pierre-Mauroy di Lille, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

Dove vedere Lille-Juventus in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Probabili formazioni

Lille (4-2-3-1):

- Portiere: Chevalier

- Difensori: Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson

- Centrocampisti: André, Mukau

- Trequartisti: Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui

- Attaccante: David

- Allenatore: Bruno Genesio

Juventus (4-2-3-1):

- Portiere: Di Gregorio

- Difensori: Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal

- Centrocampisti: Locatelli, Thuram

- Trequartisti: Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz

- Attaccante: Vlahovic

- Allenatore: Thiago Motta

Entrambe le squadre hanno accumulato 6 punti nelle prime tre giornate. La Juventus ha ottenuto due vittorie contro PSV e Lipsia, ma ha subito una sconfitta casalinga contro lo Stoccarda nell'ultimo turno. Il Lille, dopo una sconfitta iniziale contro lo Sporting Lisbona, ha sorprendentemente battuto sia il Real Madrid che l'Atletico Madrid.

La direzione di gara sarà affidata all'arbitro bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dagli assistenti Senad Ibrišimbegovic e Davor Beljo. Il quarto ufficiale sarà Luka Bilbija. Al VAR opererà l'olandese Dennis Higler, assistito dal polacco Tomasz Kwiatkowski.

Questo incontro rappresenta il primo confronto ufficiale tra Lille e Juventus in competizioni europee. Il Lille ha affrontato squadre italiane in quattro occasioni precedenti in Champions League, ottenendo una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La Juventus, invece, ha perso tre delle ultime quattro sfide contro club francesi in questa competizione.

La partita di questa sera sarà determinante per il prosieguo del cammino europeo di entrambe le squadre, rendendo lo scontro particolarmente atteso e significativo.