Al Bano punta alla gara di Sanremo 2025: nuovi brani e speranze con Carlo Conti

Al Bano Carrisi, celebre cantautore italiano, ha espresso con determinazione il desiderio di partecipare come concorrente al Festival di Sanremo 2025. In un'intervista all'Adnkronos, l'artista ha rivelato di essere attualmente impegnato nella registrazione di due nuovi brani da sottoporre all'attenzione del direttore artistico Carlo Conti. Il primo pezzo affronta il tema dell'amore, mentre il secondo utilizza l'amore come metafora di pace in un'epoca segnata da conflitti.

Per concentrarsi su questo obiettivo, Al Bano ha deciso di rinunciare alla partecipazione al programma televisivo "Io Canto Senior" su Canale 5, spiegando: "Visto che già si parlava di me a Sanremo, ho scelto di non andarci". Ha inoltre riferito di aver incontrato Carlo Conti, chiedendogli chiarimenti sulla sua possibile inclusione nel Festival. Conti avrebbe risposto che le decisioni definitive saranno comunicate il 2 dicembre.

Al Bano ha anche manifestato una certa delusione per l'esclusione dalla competizione nell'edizione precedente, affermando: "Io volevo andare a Sanremo in gara anche lo scorso anno ma Amadeus mi ha dato 'il bidone'". Ha sottolineato l'importanza della competizione per lui, dichiarando: "La bellezza di Sanremo è la gara, ho iniziato a partecipare al Festival da solo e voglio finirlo da solo".

Con una carriera che abbraccia oltre sei decenni, Al Bano ha partecipato al Festival di Sanremo in diverse occasioni, sia come solista sia in coppia con Romina Power. La sua determinazione a tornare sul palco dell'Ariston nel 2025 evidenzia il profondo legame con la manifestazione e la sua passione per la musica italiana.

Il Festival di Sanremo 2025, diretto da Carlo Conti, si preannuncia ricco di novità e sorprese. L'eventuale partecipazione di Al Bano aggiungerebbe un elemento di grande interesse, considerando la sua storia e il suo contributo significativo alla musica italiana. I fan attendono con impazienza l'annuncio ufficiale dei partecipanti, previsto per il 2 dicembre, per scoprire se Al Bano sarà tra i protagonisti della prossima edizione del Festival.