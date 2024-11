Incidente mortale sulla Statale 18 a Praia a Mare: deceduta una giovane motociclista

PRAIA A MARE (COSENZA) – Nella serata di oggi, 3 novembre 2024, intorno alle 19:30, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla Strada Statale 18, in località Foresta, nel comune di Praia a Mare. L'incidente ha coinvolto due autovetture, una BMW e una Ford Puma, e una motocicletta condotta da Francesca Riente, una ragazza di 18 anni residente a Tortora. La giovane è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, ma purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e dei veicoli coinvolti. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e attribuire eventuali responsabilità. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni su percorsi alternativi per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.