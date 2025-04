Incidente in scooter a Cagliari, muore a 16 anni Asia Loddo

È morta dopo quattro giorni di agonia Asia Loddo, la 16enne rimasta coinvolta in un grave incidente in scooter a Cagliari. Mercoledì sera la ragazza viaggiava come passeggera su un motorino insieme a un'amica quando, all’altezza dello svincolo di Is Pontis Paris, tra Cagliari e Quartu, è caduta riportando ferite gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu e ricoverata nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni erano apparse subito disperate. Nonostante gli sforzi dei medici, la giovane è deceduta. L’amica 18enne, alla guida del mezzo, è ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La famiglia di Asia ha acconsentito alla donazione degli organi.

