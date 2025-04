Il piccolo Thomas Viviano di 4 anni muore in incidente con minimoto a Palermo

Il 4 aprile 2025, nel quartiere Boccadifalco di Palermo, Thomas Viviano, un bambino di 4 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era alla guida di una minimoto. Il mezzo, dotato di rotelle laterali, si è schiantato contro un muretto in via Giovanni Bruno, a breve distanza dalla sua abitazione.

Il padre del bambino lo ha immediatamente trasportato all'ospedale Ingrassia, dove le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Successivamente, Thomas è stato trasferito all'ospedale pediatrico Di Cristina, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, il bambino è deceduto nella serata dell'11 aprile .

Le indagini condotte dalla Polizia Municipale di Palermo stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo gli inquirenti, è improbabile che un bambino così piccolo abbia potuto avviare autonomamente una minimoto a benzina, che richiede l'uso di una chiave e l'azionamento di un cavo di accensione. Pertanto, si ipotizza che al momento dell'incidente fosse presente un adulto, ma al momento non è stata identificata alcuna persona .

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia, e le autorità continuano a lavorare per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

