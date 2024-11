Verona-Roma 3-2: Harroui all'88' condanna i giallorossi

La Roma subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Serie A, perdendo 3-2 in trasferta contro l'Hellas Verona. Questo risultato mette in discussione la posizione dell'allenatore Ivan Juric, con la squadra ora undicesima in classifica con 13 punti in 11 partite. Per il Verona, invece, una vittoria significativa che interrompe una serie di tre sconfitte consecutive, portando la squadra al dodicesimo posto con 12 punti.

La partita si apre con un'occasione per la Roma al 2', quando Dovbyk tenta la conclusione, ma la palla termina fuori. Al 12', un gol di Zalewski viene annullato per fuorigioco. Un minuto dopo, al 13', il Verona passa in vantaggio: un errore in disimpegno di Zalewski permette a Tengstedt di presentarsi solo davanti a Svilar e segnare l'1-0.

Al 25', la Roma sfiora il pareggio con Soulé, la cui conclusione termina di poco oltre la traversa. Al 28', gli ospiti trovano il pari: Zalewski serve un assist per Soulé, che segna con un colpo di tacco. Tuttavia, al 34', il Verona torna in vantaggio: da un calcio d'angolo, Magnani svetta di testa e batte Svilar, portando il risultato sul 2-1.

Nella ripresa, all'8', la Roma pareggia nuovamente: Celik crossa dalla destra per Dovbyk, che, dopo un contrasto con Magnani, insacca per il 2-2. Al 17', l'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, effettua due sostituzioni, inserendo Mosquera e Harroui al posto di Tengstedt e Kastanos. Al 21', Juric risponde con tre cambi: El Shaarawy, Cristante e Dybala sostituiscono Soulé, Zalewski e Le Fée. Poco dopo, Baldanzi prende il posto di Dovbyk.

Al 32', Livramento entra per Suslov, mentre Juric completa le sostituzioni inserendo Paredes per Koné. Al 36', Dybala sfiora il vantaggio con una punizione che lambisce l'incrocio dei pali. Al 39', El Shaarawy vede la sua conclusione respinta sulla linea di porta. Al 42', il Verona effettua gli ultimi cambi: Dani Silva e Faraoni sostituiscono Daniliuc e Serdar.

Un minuto dopo, al 43', il Verona segna il gol decisivo: Livramento serve Harroui, che controlla in area e batte Svilar, fissando il risultato sul 3-2. Nel recupero, al 95', il Verona rimane in dieci uomini per l'espulsione di Livramento, autore di un fallo su El Shaarawy.

Questa sconfitta aggrava la crisi della Roma, mentre il Verona ritrova fiducia con una vittoria importante.