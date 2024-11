Napoli-Atalanta 0-3: sconfitta casalinga per Conte, bergamaschi riaprono la corsa al vertice

L'Atalanta ha inflitto una pesante sconfitta al Napoli, imponendosi per 3-0 allo Stadio Diego Armando Maradona nella partita valida per l'undicesima giornata di Serie A. Questo risultato interrompe la serie positiva degli uomini di Antonio Conte e riduce il loro vantaggio in classifica.

La squadra bergamasca ha aperto le marcature al 10' con Ademola Lookman, che ha battuto il portiere partenopeo Alex Meret con un tiro preciso. Al 31', lo stesso Lookman ha raddoppiato, sfruttando un assist di Charles De Ketelaere e dimostrando grande freddezza sotto porta. Nel recupero, al 92', Mateo Retegui ha sigillato il risultato con un gol che ha chiuso definitivamente la partita.

Con questa vittoria, l'Atalanta sale a 22 punti in classifica, avvicinandosi al Napoli, che rimane in testa con 25 punti. La prestazione degli uomini di Gian Piero Gasperini è stata caratterizzata da solidità difensiva e cinismo in attacco, elementi che hanno messo in difficoltà la formazione partenopea.

Per il Napoli, questa sconfitta rappresenta un campanello d'allarme, evidenziando la necessità di ritrovare compattezza e determinazione per mantenere il primato in campionato. La squadra di Conte dovrà analizzare gli errori commessi e lavorare per evitare ulteriori passi falsi nelle prossime partite.

L'Atalanta, dal canto suo, conferma il buon momento di forma e si candida come una delle principali contendenti per le posizioni di vertice in Serie A. La doppietta di Lookman e la rete di Retegui testimoniano l'efficacia del reparto offensivo nerazzurro, supportato da una difesa solida che ha saputo neutralizzare le offensive napoletane.

La prossima giornata vedrà il Napoli impegnato in una trasferta insidiosa, mentre l'Atalanta ospiterà una squadra in cerca di riscatto. Entrambe le formazioni dovranno affrontare le rispettive sfide con la massima concentrazione per proseguire il loro cammino in campionato.