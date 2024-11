Ballando con le Stelle: Alan Friedman eliminato, Nina Zilli si ritira. Classifica e riassunto della sesta puntata

La sesta puntata di "Ballando con le Stelle", andata in onda sabato 2 novembre 2024 su Rai Uno, è stata caratterizzata da momenti di tensione, esibizioni di alto livello e un ritiro significativo. La serata si è aperta con l'annuncio del ritiro di Nina Zilli, che ha deciso di lasciare temporaneamente la competizione per sottoporsi a fisioterapia, con l'obiettivo di rientrare prima della fase finale del programma.

La competizione è proseguita con esibizioni che hanno suscitato reazioni contrastanti da parte della giuria. Massimiliano Ossini, dopo un paso doble che non ha convinto i giudici, ha espresso il suo disappunto, accusando la giuria di demotivare i concorrenti con critiche distruttive. In particolare, si è confrontato con Selvaggia Lucarelli, manifestando il suo malcontento per i giudizi ricevuti.

Anche Alan Friedman ha mostrato segni di nervosismo, accusando la Lucarelli di body shaming e reagendo in modo piccato al punteggio basso assegnatogli da Guillermo Mariotto. Sonia Bruganelli, dal canto suo, ha definito Selvaggia Lucarelli e Mariotto una "nube nera", criticando in particolare lo stilista per i commenti sul suo look della serata.

Nonostante le polemiche, la serata ha visto esibizioni di alto livello. Anna Lou Castoldi, con un tango appassionato, ha conquistato la vetta della classifica, mentre Federica Nargi e Bianca Guaccero hanno ottenuto punteggi pieni, con tutte le palette della giuria che segnavano 10 per le loro performance.

La classifica finale della sesta puntata, secondo la giuria tecnica, è stata la seguente:

1. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti: 77 punti

2. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: 75 punti

3. Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen: 56 punti

4. Federica Nargi e Luca Favilla: 50 punti

5. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli: 49 punti

6. Tommaso Marini e Sophia Berto: 44 punti

7. Furkan Palali ed Erica Martinelli: 41 punti

8. Federica Pellegrini e Angelo Madonia: 38 punti

9. Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina: 32 punti

10. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia: 25 punti

11. Alan Friedman e Giada Lini: 24 punti

Alberto Matano ha assegnato il tesoretto a Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, mentre Rossella Erra ha deciso di dividerlo con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, portandoli al secondo posto in solitaria. Al ballottaggio finale sono finiti Sonia Bruganelli e Alan Friedman. Il pubblico ha deciso di eliminare il giornalista Alan Friedman, salvando così Sonia Bruganelli.