MotoGP Malesia oggi: orario, diretta TV e streaming per la sfida decisiva tra Bagnaia e Martin

Oggi, domenica 3 novembre 2024, il Campionato Mondiale MotoGP giunge al suo diciannovesimo appuntamento con il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. La gara della classe regina è programmata per le ore 8:00 italiane. Gli appassionati potranno seguirla in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, oltre che in streaming su NOW e tramite l'app Sky Go.

Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 trasmetterà la gara in differita alle ore 14:00. Sempre su TV8, saranno disponibili le differite delle gare delle classi minori: la Moto3 alle 11:00 e la Moto2 alle 12:15.

La lotta per il titolo piloti è particolarmente intensa. Jorge Martin guida la classifica con 29 punti di vantaggio su Francesco "Pecco" Bagnaia. Nella Sprint Race di ieri, Martin ha consolidato la sua posizione vincendo la gara, mentre Bagnaia è incappato in una caduta che ha compromesso le sue chance di recupero.

Il circuito di Sepang, lungo 5,5 km con 15 curve, è noto per le sue condizioni climatiche imprevedibili e le alte temperature, che mettono a dura prova piloti e mezzi. La gara odierna potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato, con Bagnaia chiamato a una prestazione impeccabile per mantenere vive le speranze di titolo.

Per gli appassionati che desiderano seguire l'evento in tempo reale, oltre alle trasmissioni televisive, sono disponibili aggiornamenti live sui principali siti sportivi e sulle piattaforme social ufficiali della MotoGP. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con la tensione alle stelle per la sfida tra i due contendenti al titolo mondiale.