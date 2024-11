Sanremo 2025: Annuncio dei Big il 2 dicembre, voci su Annalisa co-conduttrice

A un mese dall'annuncio ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025, previsto per il 2 dicembre durante il Tg1, cresce l'attesa e si intensificano le speculazioni sui possibili partecipanti e co-conduttori. Carlo Conti, confermato come direttore artistico e conduttore, ha indicato che il numero dei Big potrebbe variare rispetto ai 24 previsti dal regolamento, considerando l'elevato numero di candidature ricevute.

Tra i nomi più discussi per la competizione emergono artisti come Madame, Elodie, Olly, Gazzelle, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, Coma_Cose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Anna Pepe, Benji & Fede e Tommaso Paradiso. Si vocifera anche di trattative per portare sul palco Gianna Nannini e Tiziano Ferro, mentre per la rappresentanza degli artisti più maturi si fanno i nomi di Patty Pravo, Marcella Bella e Al Bano.

Per quanto riguarda la conduzione, Conti starebbe valutando l'idea di affiancarsi a co-conduttori diversi per ciascuna delle cinque serate, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025. Tra le ipotesi più accreditate, spicca quella di Annalisa, che potrebbe debuttare come co-conduttrice in una delle serate. La cantante, protagonista delle classifiche musicali recenti e terza classificata nell'edizione 2024 con il brano 'Sinceramente', ha già espresso interesse per questo ruolo.

L'annuncio ufficiale dei Big in gara e dei co-conduttori è atteso con grande interesse, mentre le indiscrezioni continuano ad alimentare l'entusiasmo del pubblico per la 75ª edizione del Festival di Sanremo.