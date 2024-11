MotoGP Malesia: caduta di Bagnaia nella Sprint Race, Martin trionfa e si avvicina al titolo mondiale

Nel Gran Premio della Malesia, disputato oggi 2 novembre 2024 sul circuito di Sepang, la Sprint Race ha riservato colpi di scena significativi per la lotta al titolo mondiale MotoGP. Francesco "Pecco" Bagnaia, due volte campione del mondo, è incappato in una caduta al terzo giro, precisamente alla curva 9, mentre occupava la seconda posizione e inseguiva il leader della gara, Jorge Martin del team Pramac Racing.

L'uscita di scena di Bagnaia ha spianato la strada a Martin, che ha dominato la Sprint Race dall'inizio alla fine, conquistando la sua settima vittoria stagionale in questa speciale competizione. Con questo successo, Martin ha ampliato il suo vantaggio nella classifica generale, portandosi a 29 punti di distacco da Bagnaia. Se nella gara principale di domani, 3 novembre, Martin riuscirà a guadagnare altri 9 punti più di Bagnaia, si laureerà campione del mondo per la prima volta in carriera.

Sul podio della Sprint Race, oltre a Martin, sono saliti Marc Marquez, che ha ottenuto il secondo posto, ed Enea Bastianini, terzo classificato. Marquez consolida così la sua terza posizione nella classifica mondiale, aumentando a 13 i punti di vantaggio su Bastianini.

La top ten della Sprint Race è completata da Alex Marquez in quarta posizione, seguito da Fabio Quartararo quinto, Franco Morbidelli sesto, Brad Binder settimo, Jack Miller ottavo e Pedro Acosta nono.

La caduta di Bagnaia rappresenta un duro colpo per le sue ambizioni di riconferma al vertice del mondiale, mentre Martin si avvicina sempre più al titolo iridato. La gara di domani sarà decisiva per le sorti del campionato MotoGP 2024.