Udinese-Juventus: orario, formazioni e come vederla in tv il 2 novembre 2024

La Juventus affronta l'Udinese oggi, sabato 2 novembre 2024, alle ore 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine, per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo il deludente pareggio 2-2 contro il Parma, la squadra di Thiago Motta cerca il riscatto per non perdere terreno nella corsa al titolo, attualmente distante sette punti. Dall'altra parte, l'Udinese, reduce dalla sconfitta 2-3 contro il Venezia, punta a rialzarsi e consolidare la propria posizione in classifica.

Probabili Formazioni

- Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Kamara; Bravo, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic.

- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; McKennie, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

La partita sarĂ trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web, accessibile anche tramite smart TV.

L'arbitro designato per l'incontro è Rosario Abisso, coadiuvato da assistenti e VAR come da regolamento.

Per gli appassionati che non possono assistere alla partita in diretta, gli highlights saranno disponibili sul sito ufficiale della Lega Serie A a partire dalle 21:00 di oggi.

La Juventus, attualmente al sesto posto con 18 punti, cerca una vittoria per avvicinarsi alla vetta della classifica, mentre l'Udinese, settima con 16 punti, mira a consolidare la propria posizione.

Per gli aggiornamenti in tempo reale e ulteriori dettagli sulla partita, è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus.