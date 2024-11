Bianca Balti si mostra rasata sui social: il coraggio della modella nella lotta contro il cancro

La supermodella italiana Bianca Balti ha condiviso su TikTok un video in cui appare completamente rasata, affrontando con coraggio la sua battaglia contro il cancro ovarico al terzo stadio. Nel video, Balti, originaria di Lodi, si mostra inizialmente con i capelli cortissimi, per poi apparire completamente senza capelli, accompagnata da una voce fuori campo che recita: "And She Gave No Fucks. Not Even One. And She Lived Happily Ever After The End", traducibile in italiano come: "E lei se ne fregava. E visse felice e contenta".

A settembre, Balti aveva annunciato pubblicamente la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio, condividendo il suo percorso di cura e le sfide affrontate. Già nel 2022, aveva scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice di una variante del gene BRCA1, noto per aumentare il rischio di tumori al seno e alle ovaie.

La decisione di mostrarsi senza capelli sui social media rappresenta un gesto di grande forza e trasparenza, offrendo sostegno e ispirazione a chi affronta situazioni simili. Bianca Balti, riconosciuta a livello internazionale per la sua carriera nel mondo della moda, continua a utilizzare la sua piattaforma per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della consapevolezza riguardo ai tumori femminili.