Bianca Balti inizia una nuova terapia per il tumore ovarico

Bianca Balti ha annunciato l'inizio di una nuova fase nella sua battaglia contro il tumore ovarico diagnosticato l'8 settembre 2024. Dopo un intervento chirurgico e tre cicli di chemioterapia conclusi a gennaio, la modella ha condiviso sui social l'avvio di una terapia con inibitori PARP, farmaci che bloccano l'enzima responsabile della riparazione del DNA danneggiato, causando la morte delle cellule cancerose. Questa terapia è particolarmente efficace nei tumori con mutazioni del gene BRCA, come nel suo caso.

Per monitorare la risposta al trattamento, Bianca dovrà sospendere le attività lavorative per almeno tre settimane, durante le quali i medici valuteranno l'efficacia della terapia e, se necessario, adatteranno i dosaggi. Nonostante la pausa forzata, la modella mantiene un atteggiamento positivo e ha mostrato con orgoglio la ricrescita dei capelli dopo la chemioterapia, sottolineando come la vita le stia offrendo molto in questo periodo.

La scelta di condividere pubblicamente la sua esperienza rappresenta un messaggio di forza e speranza, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della ricerca nel campo delle terapie oncologiche.

