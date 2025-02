Bianca Balti condivide il suo percorso nella Giornata Mondiale contro il Cancro

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, la modella Bianca Balti ha condiviso su Instagram le tappe della sua battaglia contro il cancro ovarico. Nonostante una predisposizione familiare e la consapevolezza di essere portatrice del gene BRCA1, Balti non aveva mai considerato il cancro una possibilità concreta nella sua vita.

L'8 settembre 2024, ha ricevuto la diagnosi di cancro ovarico. Ha iniziato la chemioterapia il 14 ottobre, concludendo il ciclo il 27 gennaio.

Durante questo periodo, ha documentato momenti significativi, come la prima infusione, la figlia che le rasa i capelli e l'annuncio della sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Nonostante le difficoltà, Balti ha dichiarato di sentirsi più viva che mai e di aver imparato ad apprezzare profondamente la vita.

