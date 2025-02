Carlo Conti: Mia nipote trova forza in Bianca Balti

Carlo Conti, commentando il recente Festival di Sanremo 2025, ha elogiato la partecipazione della top model Bianca Balti come co-conduttrice della seconda serata e ospite nella finale. Conti ha rivelato al settimanale 'Chi' che sua nipote, attualmente impegnata in un percorso simile a quello di Balti, gli ha scritto un messaggio in cui esprimeva la forza ricevuta dall'esempio della modella. "Tante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto una forza incredibile, ed è stato un esempio e una lezione anche per tanti uomini", ha aggiunto il conduttore.

Bianca Balti, a cui è stato diagnosticato un cancro ovarico al terzo stadio nel settembre 2024, ha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza, mostrando con coraggio gli effetti delle terapie. Durante il Festival, ha dichiarato: "Non vengo a fare la malata di cancro, ma vengo come professionista... la mia presenza è quindi una celebrazione alla vita" . La sua partecipazione ha ispirato molte persone, evidenziando l'importanza di affrontare la malattia con forza e dignità.

La testimonianza di Balti ha avuto un impatto significativo, offrendo sostegno e speranza a chi affronta sfide simili. La sua presenza sul palco dell'Ariston ha rappresentato un potente messaggio di resilienza e celebrazione della vita.

Sanremo 2025: Carlo Conti apre la quarta serata con Roberto Benigni - Questa sera, 14 febbraio 2025, il Festival di Sanremo vedrà la partecipazione straordinaria di Roberto Benigni. L'annuncio è stato dato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa odierna. Conti ha espresso grande entusiasmo, dichiarando: "Per me si realizza un sogno.

Sanremo 2025: Ottimi ascolti per la prima serata con Carlo Conti - La prima serata del Festival di Sanremo 2025, condotta da Carlo Conti affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha registrato un notevole successo in termini di ascolti. Secondo i dati della Total Audience, che includono le visualizzazioni su televisione, computer, tablet e smartphone, l'evento è stato seguito da 12.

Prima serata Sanremo 2025: Il Festival di Carlo Conti tra emozioni e ospiti illustri, dove vedere in streaming - La 75ª edizione del Festival di Sanremo, guidata da Carlo Conti, ha preso il via con la prima serata l'11 febbraio 2025. Sul palco del Teatro Ariston si sono esibiti tutti i 29 artisti in gara, con la conduzione affiancata da Antonella Clerici e Gerry Scotti.