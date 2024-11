Rapina in villa a Latina: coniugi aggrediti da sei malviventi armati

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2024, una coppia residente a Campoverde, frazione di Latina, è stata vittima di una violenta rapina nella propria abitazione. Sei individui, con il volto coperto e guanti per evitare di lasciare tracce, hanno orchestrato un piano meticoloso per introdursi nella villa.

I malviventi hanno interrotto l'alimentazione elettrica dell'abitazione, costringendo il proprietario a uscire in giardino per riattivare il contatore. In quel momento, l'uomo è stato aggredito alle spalle, colpito ripetutamente e costretto a rientrare in casa, dove è stato immobilizzato. Successivamente, i rapinatori hanno minacciato la moglie, obbligandola a consegnare gioielli e denaro contante, il cui valore è attualmente in fase di quantificazione.

Dopo aver messo a soqquadro l'intera abitazione, i criminali si sono impossessati del DVR del sistema di videosorveglianza, presumibilmente per eliminare eventuali prove della loro presenza, e sono fuggiti.

Le indagini sono affidate alla Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia e alla Stazione Carabinieri di Campoverde, che stanno lavorando per identificare e arrestare i responsabili di questo grave episodio di criminalità.