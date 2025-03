Rapina con accoltellamento su autobus a Milano: arrestati quattro giovani

Il 22 febbraio 2025, intorno alle 6 del mattino, tre studenti spagnoli sono stati vittime di una rapina a bordo di un autobus della linea 90 a Milano, in viale Romagna. Quattro giovani di origine egiziana, rispettivamente di 20, 21 e 23 anni, sono stati arrestati con l'accusa di rapina pluriaggravata in concorso. Uno dei ventenni è stato inoltre indagato per lesioni personali aggravate e possesso di arma.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tre ragazzi spagnoli, dopo aver trascorso la serata in discoteca, si trovavano sull'autobus diretto alla stazione di Milano Lambrate. I quattro aggressori, saliti a bordo, hanno individuato le vittime e, approfittando della discesa di altri passeggeri alla fermata di viale Romagna, hanno bloccato l'uscita centrale, isolando i tre giovani.

I malviventi hanno sottratto una collanina a uno dei ragazzi. Successivamente, scesi dall'autobus, hanno aggredito un altro membro del gruppo. Un 22enne spagnolo, intervenuto in difesa dell'amico, è stato colpito con una coltellata al fianco destro e minacciato con l'arma affinché non si avvicinasse ulteriormente. I quattro aggressori sono poi fuggiti, mentre il ferito, che aveva perso i sensi, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini della Polizia di Milano, supportate dalle immagini delle telecamere a bordo dell'autobus e dall'analisi dei profili social, hanno portato all'individuazione dei responsabili. Il 27 febbraio, intorno alle 14:30, gli agenti hanno arrestato in piazzale Loreto il presunto autore dell'accoltellamento, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Poco dopo, in via Oropa e in viale Monza, sono stati fermati gli altri tre sospettati. I quattro sono stati condotti nel carcere di San Vittore, a disposizione della procura di Milano, che ha richiesto la convalida del fermo e l'applicazione di misure cautelari.

