Milano: 16enne accoltellato durante una rapina, è grave

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ieri sera, 20 febbraio 2025, in via Pier Paolo Pasolini, nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom a Milano. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 21:00. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di circa cinque uomini, presumibilmente di origine nordafricana, che lo hanno colpito alla testa, alla schiena e a una mano, nel tentativo di sottrargli il cellulare e il monopattino. Il 16enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda; nonostante le gravi ferite, non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Sparatoria in una panetteria a Milano: un morto e un ferito, caccia al killer - Nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025, una sparatoria ha scosso piazzale Gambara a Milano. All'interno di una panetteria, il 49enne ucraino Ivan Disar è stato ucciso, mentre il connazionale di 26 anni, Pavlo Kioresko, è rimasto gravemente ferito.

Incendio in un palazzo a Milano: 16 persone ricoverate - Nella tarda serata di giovedì 13 febbraio 2025, intorno alle 22:30, un incendio è scoppiato in un condominio di cinque piani situato in via Fatima, nel quartiere Giambellino a Milano. Le fiamme hanno coinvolto 16 residenti, tutti trasportati in ospedale per l'inalazione di fumi e gas.

Omicidio di Jhoanna Quintanilla a Milano: il compagno confessa - Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, ha confessato l'omicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla, 40 anni, scomparsa a Milano il 24 gennaio. Durante un interrogatorio di due ore davanti alla giudice Anna Calabi, ha dichiarato: "L'ho uccisa io, non volevo".