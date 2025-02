Maxi rapina a Commercity: furgoni incendiati e chiodi sulla strada per la fuga

All'alba del 24 febbraio 2025, una banda ha assaltato una ditta nel complesso commerciale "Commercity" a Roma. Per garantirsi la fuga, i malviventi hanno bloccato tutti gli accessi e le uscite incendiando almeno cinque veicoli, tra auto e furgoni. Hanno inoltre disseminato chiodi a tre punte su via Portuense, via della Muratella, via Eiffel e sulla bretella autostradale. Questi dettagli sono stati riferiti su Facebook da Angelo Vastola, consigliere del Municipio Roma XI.

Sciopero dei trasporti pubblici oggi 24 febbraio: orari e fasce di garanzia da Roma a Milano - Oggi, lunedì 24 febbraio 2025, il trasporto pubblico locale in Italia è interessato da uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto dai sindacati di base. La protesta riguarda autobus, metropolitane e tram in diverse città, con modalità e orari specifici per ciascuna località.

Europa League: sorteggiati gli ottavi di finale, Lazio contro Viktoria Plzen e Roma sfida l'Athletic Bilbao - Oggi, 21 febbraio 2025, a Nyon, si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League. Le squadre italiane hanno conosciuto i loro avversari: la Lazio affronterà i cechi del Viktoria Plzen, mentre la Roma se la vedrà con gli spagnoli dell'Athletic Bilbao.

Roma-Porto Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - La Roma affronta il Porto oggi, giovedì 20 febbraio 2025, nel ritorno dei playoff di Europa League allo Stadio Olimpico. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Claudio Ranieri punta alla vittoria per accedere agli ottavi di finale.La partita inizierà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport.