MotoGP, Bagnaia rinuncia al MotoGP di Valencia: la gara a rischio spostamento

A seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito Valencia, causando oltre 200 vittime, la MotoGP sta valutando l'opportunità di disputare l'ultimo Gran Premio della stagione, previsto dal 15 al 17 novembre 2024, sul circuito Ricardo Tormo. Questo evento è cruciale per l'assegnazione del titolo mondiale, con Pecco Bagnaia e Jorge Martin in lotta per la vittoria finale.

Pecco Bagnaia, pilota Ducati e campione del mondo in carica, ha espresso chiaramente la sua posizione: "Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre".

Anche Jorge Martin condivide questa visione, sottolineando le difficoltà logistiche e il rispetto dovuto agli abitanti colpiti: "Anche se l'impianto fosse a posto, sarebbe comunque complicato: per il rispetto dovuto agli abitanti, ma anche per la logistica del Gran Premio, per gli spostamenti nostri e del pubblico. È più logico gareggiare da un’altra parte".

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, l'organizzatore del Motomondiale, ha dichiarato a Sky Sport: "Stiamo aspettando la decisione del governo, che ovviamente è molto difficile. Saranno loro a decidere se l'evento si potrà fare o meno. La nostra idea è di fare 20 GP, se non sarà possibile farlo a Valencia troveremo un'altra soluzione. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più".

La situazione rimane incerta, con le autorità locali e gli organizzatori impegnati a valutare le condizioni del circuito e le implicazioni etiche e logistiche di mantenere l'evento a Valencia. La priorità è garantire la sicurezza e il rispetto per le comunità colpite dalla tragedia.