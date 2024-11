Serie A: le probabili formazioni dell'11ª giornata

La Serie A torna in campo sabato 2 novembre 2024 per l'undicesima giornata di campionato. Dopo il turno infrasettimanale, le squadre sono pronte a confermare o riscattare le recenti prestazioni. Il Napoli capolista, galvanizzato dalla vittoria contro il Milan, ospita l'Atalanta in un big match al Maradona. L'Inter accoglie il Venezia, mentre la Juventus, reduce da un pareggio casalingo con il Parma, affronta l'Udinese in trasferta. Il Milan, con Fonseca sotto pressione, sfida il Monza in una partita cruciale. La Roma è attesa a Verona, mentre la Lazio chiude la giornata nel Monday Night contro il Cagliari. Ecco le probabili formazioni per l'11ª giornata di Serie A:

Bologna vs Lecce

- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic. All. Gotti.

Udinese vs Juventus

- Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Kamara; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; McKennie, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Monza vs Milan

- Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

- Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Napoli vs Atalanta

- Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour/Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

- Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.

Torino vs Fiorentina

- Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Masina; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

- Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson, Bove; Colpani, Sottil; Beltran. All. Palladino.

Hellas Verona vs Roma

- Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Sarr, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Angelino; Celik, Konè, Pisilli, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Juric.

Inter vs Venezia

- Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

- Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Empoli vs Como

- Empoli (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo. All. D'Aversa.

- Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Parma vs Genoa

- Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabè; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

- Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby,