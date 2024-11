Serie A: la Lazio travolge il Como 5-1 con doppietta di Castellanos

La Lazio ha ottenuto una vittoria schiacciante per 5-1 contro il Como nella decima giornata di Serie A, disputata allo Stadio Sinigaglia. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, hanno dominato la partita grazie a una doppietta di Taty Castellanos e alle reti di Pedro, Patric e Tchaouna. Per il Como, allenato da Cesc Fà bregas, l'unica marcatura è stata realizzata da Mazzitelli.

Con questo successo, la Lazio sale al terzo posto in classifica, raggiungendo Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti. Il Como rimane fermo a 9 punti, evidenziando la necessità di migliorare le proprie prestazioni per risalire la classifica.

La partita è iniziata con la Lazio che ha subito preso il controllo del gioco, mantenendo il possesso palla e costringendo il Como a difendersi nella propria metà campo. Al 28', un episodio chiave ha cambiato l'inerzia del match: Dossena ha toccato il pallone con un braccio in area dopo un colpo di testa di Vecino. L'arbitro Pairetto, dopo aver consultato il VAR, ha assegnato un calcio di rigore alla Lazio. Castellanos si è incaricato della battuta, spiazzando Audero e portando i biancocelesti in vantaggio.

Pochi minuti dopo, al 31', Nuno Tavares ha effettuato un'incursione sulla sinistra, servendo un assist preciso per Pedro, che ha realizzato il 2-0 con un rasoterra angolato. Il Como ha cercato di reagire sul finire del primo tempo, ma Provedel è stato attento nel neutralizzare un colpo di testa di Dossena. La prima frazione si è conclusa con la Lazio avanti di due reti.

Nella ripresa, la Lazio ha continuato a spingere, ma al 53' il Como ha accorciato le distanze: Mazzitelli ha controllato il pallone in area e, con una spettacolare rovesciata, ha battuto Provedel, segnando il 2-1.

Al 62', il Como è rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Braunoder, già ammonito, per un fallo a centrocampo. Tuttavia, al 65', anche la Lazio ha subito un'espulsione: Nuno Tavares ha ricevuto il secondo cartellino giallo per un intervento falloso, ristabilendo la parità numerica.

Al 72', la Lazio ha trovato il terzo gol: su calcio d'angolo, Dia ha fatto la sponda per Patric, che di testa ha superato Audero, portando il risultato sul 3-1. Il Como ha avuto un'occasione per riaprire la partita con Cerri, che però ha sprecato una ghiotta opportunità davanti a Provedel.

All'81', Castellanos ha siglato la sua doppietta personale, battendo Audero in uscita e portando il punteggio sul 4-1. In pieno recupero, al 95', Tchaouna ha chiuso definitivamente i conti con un contropiede letale, fissando il risultato sul 5-1 finale.

La Lazio ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica, confermando il buon momento di forma e consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica. Il Como dovrà lavorare per migliorare le proprie prestazioni e cercare di risalire la graduatoria nelle prossime giornate.