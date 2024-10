Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la vittoria ai viola al Ferraris

La Fiorentina ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, disputata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il gol decisivo è stato realizzato da Robin Gosens al 72', permettendo ai viola di salire a 19 punti in classifica, raggiungendo l'Atalanta al terzo posto. Il Genoa, invece, rimane all'ultimo posto con 6 punti.

La partita è iniziata con un ritmo intenso e fisico, caratterizzato da numerosi contrasti e cartellini. Il Genoa ha avuto le prime occasioni da gol, con Matturro pericoloso su calcio piazzato e Martin che ha sfiorato la traversa su punizione. I rossoblù hanno mostrato maggiore determinazione, mettendo in difficoltà la Fiorentina, che ha faticato a trovare le giuste distanze in campo. Un tiro di Sabelli ha sfiorato il palo, evidenziando la pressione offensiva del Genoa.

Verso la mezz'ora, la Fiorentina ha iniziato a guadagnare terreno, creando opportunità con Dodò e Richardson, ma il portiere del Genoa, Leali, è stato abile a respingere con i pugni. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, con entrambe le squadre che hanno mostrato solidità difensiva.

Nella ripresa, il Genoa è ripartito con aggressività . Ekhator ha avuto una buona occasione in contropiede, ma il suo tiro è finito alto. La Fiorentina ha risposto con un tentativo di Colpani, il cui sinistro è risultato troppo debole per impensierire Leali. Con il passare dei minuti, la squadra di Raffaele Palladino ha aumentato il ritmo, mentre il Genoa si è chiuso nella propria metà campo, cercando di colpire in contropiede. In una di queste azioni, Martin ha impegnato il portiere viola David de Gea, che ha respinto il suo diagonale.

Al 72', la Fiorentina è passata in vantaggio: Gosens ha vinto un rimpallo in area e ha trafitto Leali con un sinistro al volo, portando i viola sull'1-0. Il Genoa ha reagito immediatamente, con Pinamonti che ha costretto de Gea a una parata decisiva su un tiro diagonale. In pieno recupero, Vasquez ha avuto l'opportunità di pareggiare con un colpo di testa, ma ancora una volta de Gea si è opposto con successo.

La partita si è conclusa con la vittoria della Fiorentina per 1-0, consolidando la posizione dei viola nelle zone alte della classifica e lasciando il Genoa in fondo alla graduatoria.