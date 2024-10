Star Comics: annunciati a Lucca Comics & Games i nuovi manga

Grandissime novità sono in arrivo per tutti i lettori amanti delle pubblicazioni dal Sol Levante! Direttamente da Lucca Comics & Games, in questi giorni capitale indiscussa del fumetto,una valanga di manga è pronta a far impazzire di gioia sia i fan accorsi alla kermesse lucchese che tutti quelli rimasti a casa.

Dopo l’annuncio di Manga Issho , la nuova ed epocale rivista europea di manga che combina le culture di Italia, Francia, Spagna e Germania, due pubblicazioni attesissime faranno capolino nel catalogo Star Comics:Kagurabachi e My Love Story With Yamada-Kun at LV.999! Ma non è finita qui, la casa editrice ha infatti annunciato tantissime altre opere, pronte ad assecondare tutti i gusti dei lettori.Ecco tutte le novità Star Comics, in arrivo dal panel tenuto da Cristian Posocco, Publishing Manager Star, e Claudia Calzuola, Editor:

di Takeru Hokazono, 4 vol (serie in corso), in arrivo a primavera 2025. Chihiro Rokuhira è un giovane che studia l'arte della forgiatura della katana dal padre Kunishige, un artigiano leggendario fautore di sei famigerate spade intrise di spaventosi poteri magici. A causa della fama dell'uomo e del suo ruolo chiave durante un conflitto passato, i due vivono di nascosto, lavorando i metalli e conducendo una vita semplice. Anni dopo, lo sguardo di Chihiro è cambiato, l'innocenza è perduta e a guidare la sua vita ora è la sete di vendetta. Scoperto da una misteriosa associazione criminale di stregoni, Kunishige è stato massacrato e le sei katana rubate. Ma una settima katana, l'ultima forgiata prima della sua morte, di cui si ignorava l'esistenza, è rimasta nelle mani di Chihiro… Azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il sovrannaturale e il noir che ha fatto letteralmente impazzire il popolo della rete in tutto il mondo, creando un buzz senza precedenti!

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV.999 di Mashiro, 9 vol, (serie in corso), in arrivo a primavera 2025.“A volte l'amore è come il boss finale di un videogioco". Akane Kinoshita, studentessa universitaria appassionata di videogiochi, è stata appena lasciata dal suo fidanzato, che l'ha tradita dopo aver perso la testa per un'altra ragazza conosciuta giocando online.Determinata a vendicarsi col suo ex, Akane decide di partecipare a un evento offline del videogioco "Forest of Savior", ma le cose prendono una piega del tutto inaspettata!A grandissima richiesta, Star Comics è orgogliosa di presentare una delle serie sentimentali di maggiore successo degli ultimi anni, che ha ispirato anche l'omonima serie anime su Crunchyroll!

MAGIC KNIGHT RAYEARTH – CLAMP PREMIUM COLLECTION di CLAMP, 3 vol (serie conclusa), in arrivo in estate 2025.Un giorno, durante una gita scolastica alla Tokyo Tower, la vita di tre studentesse delle medie cambia per sempre. Hikaru, Umi e Fuu sentono il misterioso richiamo di aiuto di una voce, poi, con un lampo di luce, le ragazze vengono trasportate nel mistico mondo di Cephiro. L'incontro con Clef, un saggio monaco, rivela loro una grande missione: le tre dovranno diventare i leggendari "Magic Knights"e salvare il mondo. Luce, mare e vento splendono ora di una nuova energia e sono pronti a combattere. Quale sarà il loro destino?Star Comics è orgogliosa di presentare la CLAMP PREMIUM COLLECTION dell'iconica serie Magic Knight Rayearth. Un'edizione nuova di zecca, con illustrazione di copertina ridisegnata appositamente dalle CLAMP! La serie, completa in 3 volumi, sarà raccolta anche all'interno di un prezioso cofanetto da collezione.

MAGIC KNIGHT RAYEARTH 2 – CLAMP PREMIUM COLLECTION di CLAMP, 3 vol (serie conclusa), in arrivo ad autunno 2025."Nel mio cuore c'è ancora una ragione per combattere!" Pensavate che le avventure delle guerriere Hikaru, Umi e Fuu si fossero concluse? È giunto il momento di impugnare nuovamente la spada…Si aggiunge alla CLAMP PREMIUM COLLECTION anche la seconda serie di Magic Knight Rayearth. Un'edizione nuova di zecca, con illustrazione di copertina ridisegnata appositamente dalle CLAMP!La serie, completa in 3 volumi, sarà raccolta anche all'interno di un prezioso cofanetto da collezione.

THE JOJOLANDS di Hirohiko Araki, 4 vol (serie in corso), in arrivo a primavera 2025.Hawaii, giorni nostri. Il quindicenne Jodio Joestar, assieme al fratello maggiore Dragona, lavora al soldo della preside della sua scuola - in realtà una criminale incallita - partecipando a loschi affari per poter mantenere la famiglia e la madre Barbara Ann Joestar, single disoccupata sorella di Holly e figlia di Joseph. Un giorno assume l'incarico di rubare un diamante dalla villa di un misterioso uomo giapponese da poco trasferitosi lì. Ovviamente gli eventi prenderanno una piega inattesa quando si scoprirà che il giapponese misterioso è il celebre mangaka Rohan Kishibe, e che assieme al diamante in questione sono custoditi dei frammenti di roccia lavica che sembrano possedere degli strani poteri… Che sia solo l'inizio di una nuova concatenazione di eventi assurdi, bizzarri e inspiegabili?Tornano finalmente in Italia la stirpe dei Joestar e il loro geniale creatore, il solo e unico maestro Hirohiko Araki, con la nona parte del manga più longevo in Italia, nonché fenomeno mondiale che non sembra conoscere tramonto: Le bizzarre avventure di JoJo!

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI, di Koji Inada, Riku Sanjo, Yuji Horii, dal vol. 6, in arrivo a primavera 2025.Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Grazie all’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, il destino di Dai si mette in moto… Dopo una lunga attesa, torna l’epica avventura di Dai!

DR.STONE N. 27, di Boichi, Riichiro Inagaki, in arrivo a primavera 2025.Senku e i suoi compagni accettano la sfida di costruire una macchina del tempo, il più ambizioso obiettivo della scienza. Nel bel mezzo dei loro sforzi, ricevono un "messaggio" dal futuro da parte di una persona inaspettata... Cosa attende i nostri eroi? Riusciranno a completare la loro missione? Pensavate che le avventure di Senku e compagni fossero finite? A sorpresa, i maestri Inagaki e Boichi ci regalano un "nuovo" ultimo emozionante volume, con l'epilogo dell'avventura scientifica più emozionante e coinvolgente che si sia mai vista!

BRAVE BELL di Mebu e Kogane, 5 vol (serie in corso), in arrivo in estate 2025Souji Sanada frequenta il terzo anno delle superiori, ha una mente brillante, è atletico, gentile e non esita mai a dare una mano a chi ne ha più bisogno. Nonostante la sua bontà d'animo, viene sempre guardato con freddezza e diffidenza dagli altri a causa delle sue origini. Suo padre, infatti, è il boss della yakuza! Un giorno, una telefonata a scuola sconvolge per sempre la sua vita. Quello che trova al ritorno a casa è la realizzazione del suo incubo peggiore, un inferno che ha odore di sangue. Sotto una pioggia battente, in una casa che porta ancora le cicatrici dello sterminio della sua famiglia, Souji giura di vendicarsi…

ANO KO NO KODOMO, di Mamoru Aoi, 5 vol (serie conclusa), in arrivo in estate 2025.Sachi e Takara sono una giovane coppia. Innamoratissimi l'uno dell'altro, non possono fare a meno di passare le loro giornate insieme, fra scuola e dolci momenti d'intimità. Qualche tempo dopo un pomeriggio passato a letto insieme, Sachi non si sente bene e decide di comprare un test di gravidanza in una farmacia lontano da casa. Poco dopo, nel bagno di un ristorante per famiglie vede comparire due linee rosse che cambieranno per sempre la sua vita e quella di Takara. Un'emozionante storia d'amore di due ragazzi alle prese con un'inaspettata gravidanza firmata dalla talentuosa Mamoru Aoi, vincitrice anche dei "Kodansha Manga Awards" come Miglior Shojo Manga del 2023.

FUTARI SWITCH, di Akira Hiramoto, 4 vol (serie in corso), in arrivo in estate 2025.Shinichi e Ichigo sono praticamente inseparabili. Sono amici d'infanzia, i loro appartamenti sono l'uno accanto all'altro e frequentano pure la stessa scuola superiore. Shinichi è innamorato perso di Tesu, la ragazza più bella della scuola, mentre Ichigo ha una cotta per Yuto, il migliore amico di Shinichi. Un giorno, mentre Ichigo cerca di origliare la conversazione di Shinichi e Yuto dalla stanza accanto... succede qualcosa di terribile! Il maestro dell'ecchi Akira Hiramoto, autore di PRISON SCHOOL, vi catapulterà in una storia assurda e imprevedibile! Siete pronti ad assaporare una nuova sensuale commedia romantica al sapore di... zucca amara?

SUPER BALL GIRLS, di Akira Hiramoto, 4 vol (serie in corso), in arrivo in estate 2025."Sono sicuro che non succederà mai nulla di speciale nella mia vita". Ichiyoshi è impiegato in una fabbrica di cioccolato e vive la sua vita senza troppe aspettative per il futuro. La notte di Natale, mentre torna a casa, s’imbatte in una misteriosa sfera che rotola nell'oscurità tra i fiocchi di neve. Quasi a voler sfogare tutta la sua frustrazione per la vita, afferra la palla e la lancia più forte che può e all'improvviso compare davanti ai suoi occhi una donna bellissima… Un harem? Un horror? Una serie di fantascienza? Dalla mente geniale di Muneyuki Kaneshiro, sceneggiatore di BLUE LOCK, e dalle inconfondibili matite di Akira Hiramoto, autore di PRISON SCHOOL, nasce una serie completamente fuori dagli schemi! Vi presentiamo le Super Ball Girls che cambieranno il mondo!

RIPPER di Jéronimo Céjudo, 4 vol (serie in corso), in arrivo a primavera 2025.L'umanità è stata sconfitta! In seguito a un cataclisma senza precedenti, l'aria sulla Terra è diventata irrespirabile, e creature ostili e mostruose note come "Wendigos" si sono diffuse prendendo il controllo del pianeta, attaccando ogni forma di vita umana e costringendo i pochi sopravvissuti a rifugiarsi in una torre improvvisata. Tra loro ci sono i "Ripper", un gruppo di guerrieri dotati di poteri straordinari in grado di fronteggiare i Wendigos. Durante una missione di ricognizione, una unità di Ripper si imbatte in Junk, un giovane ragazzo energico e ottimista dalla forza sovrumana che sembra essersi adattato al nuovo ecosistema terrestre. E quando il ragazzo ritrova una strana maschera dalla provenienza misteriosa… Azione, adrenalina e spettacolari trasformazioni in uno dei migliori battle-action global manga che si siano mai visti, vincitore del "Daruma Award" al Paris Japan Expo 2024 come miglior produzione manga francese!

UNA RAGAZZA ALLA MODA di Waki Yamato, 4 vol (serie conclusa), in arrivo a primavera 2025.Giappone, era Taisho. Benio Hanamura, la figlia del maggiore dell'esercito imperiale, è una ragazza allegra e vivace, un vero e proprio spirito libero, che fa fatica ad adeguarsi ai codici di grazia e femmininiltà previsti dalla sua educazione e che non manca mai di combinare qualche pasticcio. Le sue giornate vengono sconvolte il giorno in cui scopre di essere stata promessa in sposa al tenente Shinobu Ijuin, un affascinante tenente nippo-tedesco, ma Benio è una ragazza moderna, che non si piega ai vecchi metodi di un Giappone ormai "passato", e ne farà passare delle belle al promesso sposo, pur di mandare il matrimonio a rotoli! A 50 anni dalla sua prima pubblicazione in Giappone, Star Comics è orgogliosa di presentare la nuova edizione di una delle pietre miliari dello shojo manga, firmato da una delle più importanti rappresentanti del "Gruppo 24", Waki Yamato. Preparatevi a rivivere le avventure di Benio, Shinobu, Ranmaru, Tousei e compagni in questa nuova edizione, completa in 4 preziosi volumi di grande formato.

HITORI TO HITORI NO 3650 NICHI, di hitomi, volume unico, in arrivo a primavera 2025.“Sei disgustoso”. Con queste parole Katsumi rifiuta la dichiarazione dell’amico Maki il giorno del diploma. Le loro strade si dividono e si rincrociano in modo del tutto casuale 10 anni dopo, ma Katsumi non è più lo stesso… Sembra che per punirsi per le parole dette a Maki quel giorno ora vada a letto con uomini poco raccomandabili, finendo per essere spesso vittima di violenza. Come reagirà Maki e come si evolverà il suo rapporto con Katsumi? Potrà l’amore vero curare anche le ferite più profonde? Dopo il commovente TRANSPARENT LOVE, hitomi torna a emozionare i lettori Boys’ Love con l’opera che ha segnato il suo esordio!

WILD STRAWBERRY di Ire Yonemoto, 3 vol (serie in corso), primavera 2025.In un giorno di aprile Tokyo viene misteriosamente avvolta dalle piante. Dopo accese discussioni su quale possa esserne la causa, gli abitanti della metropoli si sono trovati a fronteggiare una realtà ben più spaventosa di quanto potesse apparire: queste piante si sono evolute per assorbire nutrienti dagli esseri umani, mutando in raccapriccianti parassiti ribattezzati "jinka". Le spore s'insidiano dapprima in ospiti umani, e lì lentamente e invisibilmente crescono fino a "germogliare". trasformando l'ospite in un'orrenda creatura antropofaga e rilasciando contemporaneamente nuove spore nell'aria. Trentasei anni dopo un vaccino è stato scoperto e la società è ripartita, ma il costo proibitivo del farmaco ha acuito ancor più le differenze sociali. Nelle zone povere il pericolo jinka è ancora attuale, e per fronteggiarlo sono stati istituiti dei gruppi paramilitari specializzati chiamati "squadre funebri". In uno di questi sobborghi, i fratellastri Kingo e Kayano, rimasti soli al mondo, tirano a campare di furtarelli sognando un futuro felice, ma nascondendosi agli occhi della gente, e soprattutto. Questo perché Kayano, la sorella minore, è diventata un'ospite, sviluppando una sorta di unica simbiosi che la fa convivere col jinka senza venirne sopraffatta. Ma è solo questione di tempo perché vengano scoperti dalle squadre funebri, e quando gli eventi precipitano Kayano fiorisce infine in tutta la sua travolgente e meravigliosa potenza per salvare il fratello, fondendosi con lui e diventando una sorta di arma biologica senziente. A Kingo non rimane altro che unirsi agli squadroni per combattere i jinka grazie al potere donatogli da Kayano e, al contempo, cercare un modo per farla tornare umana.Horror, fantascienza, combattimenti e disegni assolutamente spettacolari in una delle opere più travolgenti, vibranti e d'impatto attualmente serializzate su Shonen Jump+!