Atalanta vince 2-0 sul Monza: Samardzic e Zappacosta protagonisti nella ripresa

Nella decima giornata di Serie A, l'Atalanta supera il Monza 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo, ottenendo la quarta vittoria consecutiva e raggiungendo il terzo posto in classifica con 19 punti. La squadra di Gasperini è riuscita a sbloccare la gara solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione equilibrata e povera di occasioni. Samardzic e Zappacosta, entrati nella ripresa, si rivelano decisivi per portare i tre punti a casa. Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno faticato a trovare spazio per azioni offensive significative. L’Atalanta ha tentato qualche tiro dalla distanza, con Retegui e Lookman pericolosi, mentre il Monza si è affidato a Vignato, senza però impensierire il portiere avversario Carnesecchi. Nella ripresa, la partita si accende. Al 59', un gol di Djuric viene annullato per fallo sull'avversario, negando al Monza il vantaggio. Poco dopo, l'Atalanta inizia a premere e finalmente sblocca il match al 70' con Samardzic, servito da Retegui, che conclude con precisione superando il portiere Turati. Il Monza prova a reagire ma non riesce a impensierire seriamente i padroni di casa. A pochi minuti dalla fine, Zappacosta chiude definitivamente i giochi. Al 88', il terzino atalantino effettua un dribbling dalla sinistra e calcia a giro sul secondo palo, siglando il 2-0 e garantendo all'Atalanta una posizione sempre più solida nella parte alta della classifica.

