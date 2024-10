Juventus-Parma 2-2: Motta fermato ancora in casa, ducali pericolosi fino alla fine

La Juventus non riesce a superare il Parma, chiudendo 2-2 un match combattuto all’Allianz Stadium, dove i bianconeri hanno dovuto rincorrere due volte. Al 3’, infatti, il Parma passa in vantaggio con Delprato, che di testa batte Di Gregorio su sponda di Balogh. La Juventus prova a reagire e al 31’ trova il pareggio: Weah, autore di una prova vivace, pennella un cross per McKennie, che con un colpo di testa firma l’1-1. Poco dopo, però, Sohm riporta avanti gli ospiti al 39’ con un preciso tiro su assist di Mihaila, sfruttando una difesa juventina in difficoltà.

All’inizio della ripresa la Juve si mostra determinata: al 50’ Weah trova il gol del 2-2 su un assist di Conceiçao, che crea diverse occasioni pericolose per i bianconeri nel corso della gara. Il resto del secondo tempo vede ancora azioni insistenti della Juventus, con tentativi di Vlahovic e McKennie, ma la difesa avversaria resiste. L’azione più clamorosa arriva nei minuti finali, quando Charpentier, subentrato per il Parma, si trova a tu per tu con Di Gregorio, ma il portiere juventino salva il risultato con un intervento decisivo.

La Juventus rimane quarta a 18 punti, staccata di sette lunghezze dal Napoli capolista e tre dall’Inter. Il Parma raggiunge invece i 9 punti, allineandosi con Verona, Como e Cagliari in tredicesima posizione.