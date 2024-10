Zazoom di 30 ott 2024

Tredicenne morta a Piacenza: l’ex fidanzato indagato, testimoni parlano di una spinta

Aurora, tredicenne di Piacenza, è morta il 25 ottobre dopo una caduta da un palazzo. Diversi testimoni oculari avrebbero dichiarato agli inquirenti di aver visto il fidanzato quindicenne della ragazza spingerla giù dal balcone. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario; secondo quanto riportato dai familiari del ragazzo, questi sarebbe in stato di shock, negando ogni coinvolgimento e dichiarando che si sarebbe trattato di una caduta accidentale. A lanciare l’allarme è stato lui stesso, contattando i vicini che poi hanno chiamato il 118. La madre di Aurora, rappresentata dall’avvocata Lorenza Dordoni, ha ottenuto dal Tribunale dei Minori il via libera per il rilascio della salma, permettendo alla famiglia di procedere con il funerale e la cremazione. La madre, devastata, ha riferito di non riuscire più a dormire dal giorno della tragedia e di temere un crollo emotivo. Gli inquirenti del Nucleo investigativo dei carabinieri stanno ora verificando l’attendibilità delle testimonianze, che potrebbero essere cruciali per chiarire l’effettiva dinamica dei fatti. La Procura ha avviato una serie di accertamenti tecnici, incluso l’esame del cellulare della vittima, nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Inoltre, è prevista un’autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale di Pavia, che dovrebbe fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.

Tredicenne morta a Piacenza: autopsia rivela trauma compatibile con caduta: Il trauma cranico riportato da Aurora, la tredicenne precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre scorso, risulta compatibile con una caduta, come confermato dall’autopsia eseguita oggi a Pavia. Aurora è stata trovata priva di vita ...

Piacenza - Nuove prove nel caso della 13enne caduta dal terrazzo: Le indagini sulla tragica morte di Aurora, la 13enne precipitata dal balcone di casa il 25 ottobre a Piacenza, stanno prendendo nuove direzioni. I carabinieri hanno ricevuto un video che mostra il suo ex fidanzato di 15 anni aggredirla, con insulti ...

Piacenza, fermato il 15enne ex fidanzato di Aurora: è indagato per l'omicidio della 13enne: A Piacenza, l'ex fidanzato di Aurora, la giovane di 13 anni morta dopo essere caduta dal tetto del suo palazzo il 25 ottobre, è stato fermato dai carabinieri, come disposto dalla Procura per i minorenni di Bologna. Il ragazzo, già indagato in ...

Investita da autobus all'uscita da scuola: muore 14enne a Piacenza: A Piacenza una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un autobus fuori dal campus dell’Istituto Alberghiero Raineri Marcora. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30 in via Mattei, mentre la giovane, appena uscita da scuola, si ...

