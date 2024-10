Tragedia a Piacenza: tredicenne morta, il fidanzato resta in carcere per omicidio

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato la detenzione del 15enne accusato dell'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne morta a Piacenza il 25 ottobre, dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo. Durante l'udienza di convalida, tenutasi ieri, è stato confermato anche il fermo del giovane, che rimane in carcere. Il legale del ragazzo ha comunicato che il suo assistito ha risposto alle domande, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni.

Testimoni hanno affermato di aver visto il ragazzo malmenare Aurora prima della caduta, alimentando le accuse contro di lui. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica degli eventi. I carabinieri stanno esaminando i cellulari della ragazza e del fidanzato, sequestrati per l'analisi, al fine di ottenere ulteriori informazioni. La madre di Aurora ha espresso forte scetticismo riguardo all'ipotesi di suicidio, affermando che la figlia non mostrava segni di malessere e che aveva piani per il futuro, come un viaggio a Parigi con la madre.

Secondo alcune fonti, la madre di Aurora ha rivelato che la figlia aveva parlato di problemi relazionali con il fidanzato ai servizi sociali, suscitando preoccupazioni su comportamenti potenzialmente abusivi da parte del giovane. La famiglia della vittima, per bocca dell’avvocato, ha sottolineato che non credono né all'incidente né al suicidio, e si attendono i risultati dell'autopsia, che potrebbero fornire chiarimenti sulla causa della morte.

La situazione rimane molto delicata, con la comunità locale in lutto e ansiosa di avere risposte definitive. Il 15enne, che al momento della caduta si trovava con Aurora, sostiene che la ragazza sia caduta accidentalmente, mentre altri affermano di aver assistito a un'aggressione. Le indagini, guidate dai carabinieri, sono in fase avanzata, cercando di raccogliere testimonianze e prove per ricostruire quanto accaduto.