Arrestata a Piacenza per atti persecutori: trovato 'Elenco dei nemici'

Una donna è stata arrestata a Piacenza con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una giovane coppia. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla procura, hanno evidenziato che la donna, con precedenti penali per reati simili, avrebbe iniziato a perseguitare la coppia da ottobre 2024, a causa di vecchi dissapori con alcuni parenti dell'uomo risalenti a oltre vent'anni fa.

Le molestie si sono manifestate principalmente attraverso minacce telefoniche, utilizzando un'utenza intestata a un prestanome. Le vittime hanno ricevuto continue minacce, inclusi messaggi con fotografie scattate nei pressi della loro abitazione, causando loro un forte stato di ansia e paura.

Dopo aver sospettato che l'autrice delle minacce fosse una conoscente, la coppia ha denunciato i fatti alle autorità. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno sequestrato nel veicolo della donna il telefono utilizzato per le minacce e oggetti potenzialmente pericolosi: due martelli, un coltello, una scatola di fiammiferi, un accendino e una confezione di disgorgante contenente acido.

Nell'abitazione della donna è stato trovato un quaderno intitolato "Elenco dei nemici", contenente, tra gli altri, le foto dell'uomo vittima delle persecuzioni e un'immagine del cortile interno della Questura, scattata da un balcone vicino. La donna nutriva risentimento verso la Questura per una precedente indagine per minacce aggravate, per la quale era stata recentemente condannata in via definitiva.

Nonostante fosse a conoscenza dell'indagine a suo carico, la donna ha continuato le sue azioni criminali, presentando una denuncia calunniosa contro la principale vittima, nel tentativo di sviare le indagini. Alla luce delle prove raccolte, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita immediatamente dalla Squadra Mobile.

