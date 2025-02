Piacenza: neonato perde la vita in incidente stradale, madre in gravi condizioni

Un neonato di quattro mesi, nato a ottobre, è deceduto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza. Alla guida dell'auto c'era la madre, una 26enne di origine turca residente a Carpaneto. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto del piccolo all'ospedale di Parma, il neonato è deceduto nella notte. La madre è ricoverata in gravi condizioni.

Arrestata a Piacenza per atti persecutori: trovato 'Elenco dei nemici' - Una donna è stata arrestata a Piacenza con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una giovane coppia. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla procura, hanno evidenziato che la donna, con precedenti penali per reati simili, avrebbe iniziato a perseguitare la coppia da ottobre 2024, a causa di vecchi dissapori con alcuni parenti dell'uomo risalenti a oltre vent'anni fa.

Tragedia a Piacenza: tredicenne morta, il fidanzato resta in carcere per omicidio - Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato la detenzione del 15enne accusato dell'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne morta a Piacenza il 25 ottobre, dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo. Durante l'udienza di convalida, tenutasi ieri, è stato confermato anche il fermo del giovane, che rimane in carcere.

Tredicenne morta a Piacenza: l’ex fidanzato indagato, testimoni parlano di una spinta - Aurora, tredicenne di Piacenza, è morta il 25 ottobre dopo una caduta da un palazzo. Diversi testimoni oculari avrebbero dichiarato agli inquirenti di aver visto il fidanzato quindicenne della ragazza spingerla giù dal balcone. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario; secondo quanto riportato dai familiari del ragazzo, questi sarebbe in stato di shock, negando ogni coinvolgimento e dichiarando che si sarebbe trattato di una caduta accidentale.