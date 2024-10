Ferrari punta al titolo costruttori: Vasseur mantiene alta la concentrazione

Dopo le recenti vittorie consecutive, la Ferrari si avvicina al titolo Mondiale Costruttori con un morale elevato. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha espresso soddisfazione per le performance della squadra, con il successo di Leclerc ad Austin e quello di Sainz in Messico, che hanno spinto il team di Maranello a soli 29 punti dalla capolista McLaren e davanti alla Red Bull in seconda posizione.

Vasseur sottolinea l’importanza di rimanere concentrati, soprattutto in vista del Gran Premio del Brasile a Interlagos, che rappresenta una sfida impegnativa sia fisicamente che mentalmente per tutto il team. Il weekend brasiliano sarà anche caratterizzato da una gara Sprint, portando ulteriori punti in palio e quindi l’occasione per avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Secondo Vasseur, il team si è preparato intensamente per questo appuntamento, con sessioni al simulatore e un supporto costante dal remote garage di Maranello per analizzare dati e affinare il set-up delle vetture, garantendo ai piloti Leclerc e Sainz una base solida per affrontare la pista brasiliana.

Un ulteriore elemento che potrebbe influenzare la gara è il meteo, noto per la sua imprevedibilità in questa fase dell'anno a San Paolo. Le condizioni variabili del tempo richiedono al team una preparazione meticolosa e la massima prontezza per adattarsi rapidamente alle circostanze. Vasseur ha specificato come ogni membro della squadra, sia in pista sia a Maranello, debba mantenere la concentrazione al massimo livello per sfruttare ogni opportunità .

Attualmente, con quattro gare ancora da disputare e due Sprint, restano disponibili oltre 200 punti, lasciando aperte le possibilità di conquistare il titolo. Vasseur, però, evita previsioni premature, ricordando che il focus rimane sulle prestazioni immediate, senza guardare troppo avanti in classifica. Con questo approccio realistico, Ferrari mantiene viva la speranza di riportare il titolo a Maranello, mancante dal 2008, puntando a competere non solo con vittorie ma anche con posizionamenti strategici rispetto alla McLaren.