Maltempo in Spagna: stesso ciclone che ha colpito Toscana e Liguria ora scatena alluvioni a Valencia

Il ciclone che ha causato alluvioni devastanti in Toscana, Liguria e altre regioni italiane si è spostato verso la penisola iberica, provocando gravi inondazioni in Spagna, colpendo in particolare Valencia. Questo fenomeno è stato alimentato dall'energia del Mar Mediterraneo, ancora insolitamente caldo per la stagione. Le alluvioni in Toscana hanno già causato importanti danni e disagi, con evacuazioni e interventi continui delle squadre di emergenza per allagamenti e frane. La zona di Campiglia Marittima in particolare ha registrato piogge di intensità eccezionale, con accumuli che in un'ora hanno superato i livelli tipici di un intero mese. La situazione ha costretto le autorità a chiudere strade e a dichiarare lo stato di emergenza regionale, estendendo l'allerta a numerose aree del centro-nord.

In Liguria, l’ondata di maltempo ha interessato località come Genova, Rapallo e Sestri Levante, dove gli allagamenti hanno bloccato veicoli e costretto molte persone a cercare riparo ai piani superiori. Le autorità hanno emesso una prolungata allerta per temporali, monitorando con attenzione il livello di fiumi come il Recco e l’Entella, soggetti a esondazioni per le intense piogge. In Emilia-Romagna, specialmente nella zona dell’Appennino bolognese, i torrenti hanno raggiunto livelli critici, e gli allagamenti hanno provocato disagi alla viabilità, con strade chiuse e smottamenti pericolosi.

Il meteorologo Mattia Gussoni ha confermato che questo sistema atmosferico si è intensificato in Spagna, con le attuali temperature anomale che favoriscono l’evaporazione, trasformando i mari in una fonte di energia potenziale per questi eventi estremi. La previsione per l’Italia nei prossimi giorni indica una tregua grazie a un’area di alta pressione, che porterà tempo stabile e temperature ancora elevate per la stagione, toccando i 24-25 gradi al centro-sud. Gussoni ha spiegato che queste anomalie di caldo sono strettamente collegate ai fenomeni di evaporazione, con ripercussioni che aumentano la probabilità di eventi meteo distruttivi a causa del maggiore accumulo di umidità.