Maltempo in Abruzzo: allagamenti e chiusure a Pescara e Montesilvano

Il maltempo ha colpito l'Abruzzo, causando disagi significativi a Pescara e Montesilvano. A Pescara, le intense piogge e il forte vento hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi, portando alla chiusura di diverse strade e parchi cittadini. In particolare, sono stati chiusi al traffico viale della Pineta, via della Pineta, via D'Avalos, via Elettra e via Luisa D'Annunzio a causa del rischio di caduta alberi. Tutti i parchi cittadini, inclusi i comparti 2-3-4 della Pineta Dannunziana e il parco Santa Filomena, sono stati chiusi preventivamente. Il fiume Pescara è sotto osservazione dopo aver superato il livello di pre-allarme.

A Montesilvano, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per monitorare la situazione e assistere la popolazione. Sono state posizionate pompe idrovore nelle zone a rischio allagamento. I cittadini possono contattare il Coc al numero 085.4481900 per emergenze.

Per domani, venerdì 28 marzo, è stata diramata un'allerta gialla su tutto il territorio regionale.

Maltempo: Allerta Meteo in 10 Regioni Italiane il 27 Marzo 2025 - Oggi l'Italia è interessata da condizioni meteorologiche avverse che coinvolgono dieci regioni del Centro-Sud. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per l'intera Calabria e per specifiche aree di Marche e Abruzzo, mentre un'allerta gialla è stata diramata per Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e per alcune zone di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Meteo, Ciclone sul Centro-Sud: maltempo e venti forti in arrivo - Un ciclone proveniente dal Nord Africa, alimentato da correnti fresche settentrionali, sta causando condizioni di maltempo su diverse regioni italiane. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, il ciclone si sta approfondendo sul Mar Ionio, portando piogge intense e temporali soprattutto sulle regioni meridionali e parte del Centro.

Maltempo primaverile: piogge intense e allerta meteo in cinque regioni italiane - Nei prossimi giorni, l'Italia affronterà condizioni meteorologiche instabili tipiche della primavera, caratterizzate da alternanza tra schiarite e improvvisi acquazzoni. Oggi, martedì 25 marzo 2025, sono previste piogge e temporali pomeridiani soprattutto nel Triveneto e in alcune aree del Centro-Sud.