Maltempo in Italia: allerta gialla per venti forti e temporali in sei regioni

Un'intensa perturbazione sta interessando l'Italia, portando venti forti e condizioni meteorologiche avverse su diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per lunedì 31 marzo 2025, con allerta gialla in sei regioni.

Le previsioni indicano piogge e rovesci nelle regioni adriatiche, dalla Romagna fino alla Puglia, e nelle zone interne del Centro-Sud. Neve è attesa sui rilievi abruzzesi a partire dai 1.600 metri. Al Nord e in Toscana sono previsti ampi rasserenamenti.

Regioni interessate e previsioni meteo

I venti settentrionali, con raffiche che possono raggiungere i 90-100 km/h, colpiranno inizialmente le regioni settentrionali, in particolare:

Trentino-Alto Adige

Piemonte

Lombardia

Veneto

Liguria

Nel corso della giornata, l'intensificazione dei venti si estenderà alle regioni centrali, coinvolgendo:

Umbria

Lazio

Molise

Abruzzo

Inoltre, è stata valutata un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su:

Calabria

Marche

Abruzzo

Emilia-Romagna (versante adriatico)

Molise (versante adriatico)

Sicilia settentrionale

Il peggioramento delle condizioni meteo è dovuto allo scontro tra un'area di alta pressione in consolidamento sull'Europa centrale e un'area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, che determina un'intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali sui settori centro-settentrionali italiani, specialmente sui settori montuosi.

Il Dipartimento della Protezione Civile monitora costantemente l'evolversi della situazione e invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni fornite dalle autorità locali. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo avverse, limitare gli spostamenti non necessari e adottare misure di precauzione per garantire la propria sicurezza.

Maltempo in Italia il 30 marzo: allerta meteo gialla in diverse regioni per temporali e rischio idrogeologico - Oggi, domenica 30 marzo 2025, l'Italia è interessata da condizioni di maltempo che hanno portato la Protezione Civile a emettere un'allerta meteo gialla per diverse regioni. Le previsioni indicano che il maltempo persisterà soprattutto nelle regioni meridionali e in Sicilia, con possibili temporali localmente intensi.

Maltempo in Abruzzo: allagamenti e chiusure a Pescara e Montesilvano - Il maltempo ha colpito l'Abruzzo, causando disagi significativi a Pescara e Montesilvano. A Pescara, le intense piogge e il forte vento hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi, portando alla chiusura di diverse strade e parchi cittadini. In particolare, sono stati chiusi al traffico viale della Pineta, via della Pineta, via D'Avalos, via Elettra e via Luisa D'Annunzio a causa del rischio di caduta alberi.

Maltempo: Allerta Meteo in 10 Regioni Italiane il 27 Marzo 2025 - Oggi l'Italia è interessata da condizioni meteorologiche avverse che coinvolgono dieci regioni del Centro-Sud. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per l'intera Calabria e per specifiche aree di Marche e Abruzzo, mentre un'allerta gialla è stata diramata per Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e per alcune zone di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.