La Festa delle Anime Perdute di Destiny 2 torna con nuove sorprese

Su Destiny 2 ricomincia lo spaventoso evento annuale della Festa delle Anime Perdute, il quale consentirà ai guardiani di indossare maschere e completare sfide per ottenere ricompense. Durante l'evento, aperto a tutti, i giocatori potranno guadagnare Abbraccio Arcano, il nuovo fucile a pompa ad arco a raffica pesante leggendario, nonché nuovi set di decori per armatura ispirati alla Festa delle Anime Perdute. Questi ultimi sono stati scelti dalla community di Destiny tramite voto l'anno scorso. Mentre i cacciatori e gli stregoni hanno optato per i decori dei maghi cattivi, i titani hanno preferito lo stile dei buoni.

Eva Levante ha una bella novità quest'anno: infatti, potrà vendere gli oggetti di classe esotici ai possessori de La Forma Ultima in cambio di 1 engramma sinistro e 2500 dolcetti, ottenibili completando le sfide durante la Festa delle Anime Perdute. Questi pezzi di equipaggiamento avranno delle caratteristiche casuali ma sarà possibile acquistarne altri per scoprire nuove caratteristiche. I giocatori che avessero sbloccato la funzione di armonizzazione per gli oggetti di classe esotici, acquistando i pezzi di Eva otterranno certamente la caratteristica selezionata tramite l'armonizzazione. Inoltre, lo shader Supernero sarà nuovamente disponibile: basterà guadagnare il titolo di Scrittura spettrale, per il quale occorre completare 15 sfide della carta evento.Per quanto riguarda gli articoli della Festa delle Anime Perdute, completando la sfida evento della playlist dei settori infestati entro le 17:59 del 19 novembre (ora italiana) si sbloccherà l'acquisto della nuova maglietta a tema senzatesta, disponibile nel Bungie Store attraverso il programma Ricompense di Bungie.L'atto I di Destiny 2: Redivivo continua: i guardiani hanno assunto il ruolo di Baroni Flagello per affrontare l'esercito di infami non morti di Fikrul. In questa lotta sono accompagnati da Mithrax, Eido e il Corvo, nonché supportati da una serie di nuove funzionalità e contenuti come la produzione di tonici, l'attività "Assalto furioso: Salvezza", la nuova segreta "Comando del Vespro" e non solo.