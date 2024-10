Zazoom di 30 ott 2024

Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus si prepara a sfidare il Parma all'Allianz Stadium nella decima giornata di Serie A, con il fischio d'inizio previsto alle 20:45 di oggi, mercoledì 30 ottobre. Entrambe le squadre arrivano da pareggi: la Juventus ha chiuso un emozionante 2-2 contro l'Inter, mentre il Parma ha ottenuto un pareggio casalingo contro l'Empoli, con l'amarezza per il rigore sbagliato da Bonny nei minuti finali. Probabili formazioni Thiago Motta dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1, schierando Di Gregorio in porta, con una linea difensiva composta da Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal. In mediana, Locatelli e Fagioli, mentre Conceicao, McKennie e Yildiz agiranno a supporto di Vlahovic come unico attaccante. Il Parma guidato da Pecchia adotta lo stesso modulo, con Suzuki tra i pali e una retroguardia formata da Coulibaly, Delprato, Balogh e Valeri. A centrocampo, Bernabé e Hernani; il trio offensivo alle spalle di Bonny sarà composto da Man, Sohm e Mihaila. Dove vedere Juventus-Parma La partita sarà trasmessa in diretta sia su SkySport che su Dazn. Gli utenti Sky abbonati a Dazn1 possono seguire il match sul canale 209 del decoder. È possibile anche lo streaming su Dazn tramite app su smartphone, tablet e PC o sulle smart TV compatibili, offrendo massima accessibilità per i tifosi di entrambe le squadre.

