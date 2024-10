Morte tragica di Eleonora Chinello, 14 anni: investita da un'auto mentre andava a scuola in bici

Eleonora Chinello, una giovane studentessa di 14 anni, è deceduta a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lunedì 28 ottobre a Sant'Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. La ragazza stava percorrendo in bicicletta via San Polo per recarsi a scuola quando è stata investita da un'auto, una Volkswagen Golf, guidata da un uomo di 34 anni. L'impatto è stato così violento che Eleonora è stata sbalzata a terra, colpendo il vetro anteriore del veicolo. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Padova, dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero.

Eleonora era una studentessa dell'istituto Maria Lazzari a Dolo, nel Veneziano, e frequentava la classe prima con indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. La comunità locale è profondamente scossa dalla sua morte, considerata non solo una perdita personale ma anche un dramma collettivo. Gli amici e i compagni di scuola di Eleonora si sono uniti per esprimere il loro cordoglio, lasciando messaggi e bigliettini in sua memoria.

I genitori di Eleonora hanno preso una decisione significativa: hanno acconsentito alla donazione degli organi della ragazza, dichiarando che, sebbene vivano un momento di dolore, poter salvare altre vite è un conforto per loro. "Essere d’aiuto ad altre persone in qualche modo è l’unica cosa che ci rincuora", hanno affermato. Questo gesto ha ulteriormente toccato il cuore della comunità, che si è unita in un abbraccio collettivo per onorare la memoria della giovane.

L'incidente di Eleonora è il quarto caso di un investimento mortale di una giovane in bicicletta dall'inizio dell'anno scolastico, un dato che ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza stradale per i pedoni e i ciclisti.

La tragedia avvenuta il 28 ottobre a Sant'Angelo di Piove di Sacco ha scosso la comunità. Eleonora, descritta come una ragazza solare e amata da tutti, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e amici.