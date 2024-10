Zazoom di 29 ott 2024

Rai chiude 'L'Altra Italia' di Antonino Monteleone - giovedì ultima puntata

Rai ha ufficializzato la chiusura de "L'Altra Italia", condotto da Antonino Monteleone. Giovedì 31 ottobre andrà in onda l'ultimo episodio in prima serata su Rai 2. L'annuncio arriva dopo i dati di ascolto negativi, che hanno visto il programma attestarsi attorno all'1% di share, con una media di 169.000 spettatori. Nonostante un inizio promettente con il 1,8% di share alla prima puntata, gli ascolti sono calati, scendendo al di sotto di canali secondari e portando la direzione a decidere per la chiusura. La Rai, nella sua nota, ha dichiarato che lavorerà con Monteleone e le direzioni Distribuzione e Marketing per sviluppare un nuovo progetto con un format differente e una collocazione che possa garantire un riscontro migliore. Monteleone, proveniente dall'esperienza a Le Iene, aveva affermato di non preoccuparsi degli ascolti, desiderando piuttosto un programma che stimolasse il dibattito, ma il basso rendimento di L'Altra Italia ha posto la Rai di fronte a una decisione obbligata.

